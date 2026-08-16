Бранимира Маркова: Стилияна Николова показа изключително стабилна игра

Бранимира Маркова определи като стабилно представянето на Стилияна Николова на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика при жените бе щастлива от спечелените медали на грацията, която спечели титлата на бухалки и грабна сребро на лента.

Пред БНТ Маркова коментира и представянето на ансамбъла, който в днешния ден спечели две бронзови отличия.

„Изключително сме щастливи, все още сме под тази емоция. Стилияна показа изключително стабилна игра, концентрация. Поздравявам нея и целия екип, и нейния треньор Валентина Иванова. Илиана Раева, която беше непрекъснато до нас. Много сме щастливи“, бяха нейните първи думи.

„На обръч Стилияна влезе колебливо, но успя да се концентрира и продължи по най-добрия начин“, добави тя относно представянето на грацията на обръч, където остана седма на финалите."

„Основната ни цел беше спечелването на олимпийска квота. Това ни беше най-важната задача. Състезанието беше изключително тежко, в последния пети състезателен ден имаше напрежение, от което съм изключително впечатлена как издържаха тези момичета, особено в индивидуалното. Ансамбълът показа много добра игра и сме щастливи от медалите“, каза Марков.

Повече от интервюто с Бранимира Маркова можете да видите във видеото!