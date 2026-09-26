Цяла нощ огнеборци останаха в района на пожара в цех за изолационни материали в град Бяла

През цялата нощ огнеборци останаха в района на пожара, който избухна в цех за производство на изолационни материали в град Бяла. Екипите следят за възникването на нови огнища. Пожарът отне живота на работник от Непал.

Вчера малко след 14:00 часа възникна огромен пожар. От пламъците част от конструкцията вече е започнала да пада надолу.

"Пожарът вече е ликвидиран и последващи действия от наша страна не се изискват, но въпреки това ще бъде под наблюдение да няма някакви вторични запалвания, което е много малка вероятността. Тук остава и екипа на полицията, за да не се допускат хора в изгорялата сграда. Самите изолационни материали, при тяхното производство се използват много продукти, които при горенето са характерни със своята токсичност и отделят отровни вещества и много сажди. Самият облак, който е продукт на горенето, се характеризира с черен цвят и се отделя въглероден оксид от нефтопродуктите. При произшествието самият вятър беше противоположен на населеното място, но въпреки това се взеха мерки и се задейства системата BG-ALERT, за да се предупреди населението при евентуална промяна на обстановката", обясни главен инспектор Илко Тодоров, началник на пожарната служба в Долни Чифлик.

Очаква се обявеното вчера бедствено положение днес вече да бъде отменено, потвърди кметът на Бяла. Няма опасност за населението. Единствено остава да се изяснят причините, които доведоха до пожара в цеха за изолация в Бяла.

Вижте повече в прякото включване на Мариана Малева