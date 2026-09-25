Пиян 17-годишен младеж с мачете вандалства по улиците на Камено

17-годишен младеж с мачете вандалства по улиците на Камено след употреба на алкохол.

В ранните часове на 23 септември той нанесъл удари по паркиран автомобил и счупил страничното му огледало. Колата била паркирана пред дома на 32-годишния ѝ собственик.

Потърпевшият подал сигнал в полицията и предоставил записи от охранителна камера.

На кадрите се виждат и двама 16-годишни момчета, които се придвижват с електрическо превозно средство. Тримата са установени от полицията, като младежите не са криминално проявени. В присъствието на родител 17-годишният младеж е дал обяснения.

На родителите е наложена административна санкция, а случаят е докладван на Районната прокуратура.