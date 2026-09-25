Пиян 17-годишен младеж с мачете вандалства по улиците на Камено

17-годишен младеж с мачете вандалства по улиците на Камено след употреба на алкохол.
В ранните часове на 23 септември той нанесъл удари по паркиран автомобил и счупил страничното му огледало. Колата била паркирана пред дома на 32-годишния ѝ собственик.
Потърпевшият подал сигнал в полицията и предоставил записи от охранителна камера.
На кадрите се виждат и двама 16-годишни момчета, които се придвижват с електрическо превозно средство. Тримата са установени от полицията, като младежите не са криминално проявени. В присъствието на родител 17-годишният младеж е дал обяснения.
На родителите е наложена административна санкция, а случаят е докладван на Районната прокуратура.
Георги Янев, началник на "Охранителна полиция" в РУ - Камено: "Мачетето представлява сувенирен меч, който не е остър, но все пак е тежък предмет и може да нанесе повреда по автомобил, по други предмети и лица. Все пак е опасна вещ. Твърдят и тримата, че са употребили алкохол и са решили да излязат и да извършат някакви противоправни действия, като не посочват какви са им били намеренията."
Ради Радев, жител на Камено: "Възрастни хора има, деца се движат по улиците, имаме внуци. И просто от тях се страхуваме."