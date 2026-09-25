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Бургас остава с редовна въздушна връзка със София и през зимния сезон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 00:52 мин.
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бургас остава редовна въздушна връзка софия зимния сезон
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Бургас остава с редовна въздушна връзка със столицата и през зимния сезон. "Bulgaria Air" вече пусна в продажба билетите за полетите между Бургас и София. Те ще се изпълняват три пъти седмично – във вторник, четвъртък и неделя.

Линията дава възможност на пътниците от Бургас и региона да използват София и като отправна точка за полети до редица европейски градове. Сред дестинациите с възможност за връзка са Париж, Амстердам, Рим, Брюксел, Прага, Цюрих, Франкфурт, Лондон и Берлин.

Така и извън активния летен сезон - Бургас запазва въздушната си свързаност както със столицата, така и с редица международни дестинации.

#въздушна връзка #Бургас #София #зимен сезон

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