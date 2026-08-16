Валентина Иванова: Златният медал беше върхът на всичко, което можеше да ни се случи

Треньорката на Стилияна Николова - Валентина Иванова, не скри огромната си радост след края на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Българската грация стигна до златния медал на бухалки, а успехът придоби още по-голяма стойност, тъй като сложи край на 25-годишното чакане за индивидуална световна титла за България.

"Първо да кажа честито на всички българи. Изключително съм щастлива от това състезание, което протече много дълго, много трудно и с изключително голямо напрежение. Направихме каквото трябваше. Стили свърши идеално работата, а днешният златен медал просто беше върхът на всичко, което можеше да ни се случи“, заяви Валентина Иванова пред БНТ.

За специалиста световната титла е кулминацията на огромния труд, положен от Николова и целия екип зад нея.

"Аз казвам, че е върхът, защото е такъв за нас със Стили като работа, както и за целия екип, който е с нас. Естествено, България винаги ще се цели в златните медали, но конкуренцията става изключително сериозна. Наистина първите 25 момичета в индивидуалната надпревара вече се борят за тройката. Много големи имена останаха извън призовите места“, добави тя.

Последният състезателен ден не започна по желания начин за Стилияна Николова, след като тя допусна грешки във финала на обръч. Последвалата реакция обаче показа психическата устойчивост на българката, която успя да остави разочарованието зад себе си и впоследствие да стигне до световния връх на бухалки.

"Имахме доста време след обръча. Тя си почина малко и започнахме всичко отначало. Казвала съм го и преди – големите спортисти трябва да се справят с всяка ситуация и да преодоляват всичко, което е пред тях“, категорична бе Иванова.

След историческия успех погледите постепенно ще бъдат насочени към следващите големи предизвикателства и най-вече към дългосрочната цел - Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Преди това обаче треньорката иска Николова да получи заслужена почивка.