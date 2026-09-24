Хулио Веласкес: Индивидуалните награди са плод на труда на целия тим

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес отличи усърдната работа на всички в клуба след церемонията "Футболист на футболистите".

Наставникът на Левски получи приза за най-добър треньор.

"За мен най-важен е отборът. Аз и други футболисти получихме индивидуални награди, но най-важен е колективът. Както моята награда, така и на играчите, са плод на труда на целия тим, но съм изключително благодарен на всички футболисти, които са гласували за мен за тази награда", сподели той в интервю за БНТ.

Неговите възпитаници Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас и Евертон Бала попаднаха в идеалния отбор. Евертон Бала и Кристиан Димитров останаха подгласници на Ивайло Чочев в битката за отличието "Футболист на футболистите". Светослав Вуцов бе отличен като най-добър вратар, Майкон като най-добър защитник, а Евертон Бала като най-добър нападател.

Вижте интервюто във видеото.