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Нощ на взаимен обстрел: Ракети и дронове срещу Киев и Москва

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Чете се за: 03:22 мин.
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Нощ на интензивен взаимен обстрел приключи с жертви и сериозни материални щети както в Киев, така и в Москва.

Украинските сили за пореден път атакуваха компанията за доставки "Уайлдберис", наричана руския "Амазон". Според Киев, комапанията доставя на руската армия части за дронове. Твърдение, което Москва отрича.

Над 820 дрона са свалили руските сили, включително над Москва през изминалата нощ. Киев и други украински градове пък преживяха поредна кошмарна нощ, в която срещу страната са изстреляни над 85 дрона и поне 3 ракети. Основната мишена в украинската столица - книжен пазар.

В малките часове на нощта сирени за въздушна тревога известяват украинците за поредна руска атака. Киев е атакуван с дронове и ракети. Най-сериозните поражения са на популярен пазар за книги. Часове отнема на пожарникарите да потушат избуханалия пожар. Шестима души са ранени.

Надя Либерман, книжар: "Живеем в страна, в която всеки божи ден очакваме атака. Всеки ден над нас летят ракети и ни обстрелват. Но кажете ми - каква точно заплаха е този книжен пазар? Какво постигат руснаците с това?"

Дмитро Сменюха, книжар: "Всичко, което притежавах, е изгоряло. Целият ми бизнес беше заличен само за нощ."

Атаки има още срещу Одеса, Суми, Запорожие и Днепропетровск. Ранените са близо 40. Украинският външен министър Андрий Сибиха за пореден път отправи призив за допълнителни доставки на ПВО-системи за страната му.

Междувременно - руското министерство на отбраната определи снощната украинска атака с дронове като най-масираната от началото на годината. Според властите в Москва, над 800 дрона са били свалени в района на руската столица. Основна цел на нападенията - сгради на компанията на онлайн търговия "Уайлдберис". Съобщава се за седем загинали. Сред мишените са били складове близо до летище Домодедово в руската столица.

Бека, служител на "Уайлдберис": "Около 3 сутринта ни казаха да се евакуираме. Изтичах да си събера нещата и излязох навън."

През последните няколко седмици Украйна неколкократно атакува руския доставчик. Според Киев, "Уайлдберис" търгува с военни стоки и доставя на руската армия части за дронове. Руската страна отрича това да е вярно. Украинската страна подчертава и че една от целите е да покаже на Русия колко навътре в нейната територия може да достигне.

#войната в Украйна #Русия #дронове #атаки #Украйна

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