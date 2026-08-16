БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Директорът на полицията в Пловдив: Задържани са 18 души,...
Чете се за: 06:30 мин.
Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде...
Чете се за: 15:17 мин.
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са...
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европа ускорява биотехнологиите

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Запази

Новият акт на ЕС цели да съкрати пътя от лабораторията до пазара и да осигури по-бърз достъп до иновативни терапии

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

75% от работните места в биотехнологичния сектор на Европейския съюз са в областта на здравните биотехнологии или около 685 000 работни места. Европейският акт за биотехнологиите, предложен в края на миналата година от Европейската комисия, ще увеличи потенциала на Европа в тази сфера, като подпомогне преминаването на иновативните идеи от лабораторията до пазара. Този акт има за цел да превърне Европа в световен център на биотехнологиите, като ускори навлизането на висококачествени лекарства на пазара.

Отлична наука, клиники с подготвени специалисти и огромен потенциал в Европа.

Диего Ардиго, изп. вицепрезидент "Глобални научни изследвания и развойна дейност" във фармацевтична компания: "Някои от биотехнологичните продукти действително направиха революция в лечението на редица заболявания. Ако си помисля за химиотерапията при рак преди 15–20 години, тя беше способна да свие тумора и толкова. След това туморът започваше отново да расте. Причината е, че при традиционната химиотерапия се унищожават всички клетки, които се размножават бързо. Именно оттук идва голяма част от токсичността на лечението. Вместо това днес можем да идентифицираме ключова точка в заболяването и да създадем лекарство, което е изключително селективно именно към този механизъм."

Но когато става въпрос за превръщането на откритията, направени в лаборатории и университети, в разработки и продукти, които достигат до пазара, тогава нещата в Европа стават по-трудни, разказват от света на биотехнологиите.

Райнер Бекер, директор "Медицински продукти и иновации" в Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните": "Те са различни по своя характер. Една от тях е достъпът до финансиране. Има и определени регулаторни проблеми. Всички тези предизвикателства адресираме чрез Акта за биотехнологиите."

По думите на еврокомисаря по здравеопазване това е секторът, който ще формира бъдещето на медицинската наука – а в много отношения вече формира и нейното настояще.

Оливер Вархеи, еврокомисар по здравеопазване и хуманно отношение към животните: "Ако искаме да запазим европейската здравна система – система, основана на това пациентите винаги да имат достъп до най-новите налични терапии на универсален принцип – това означава, че трябва да инвестираме сериозно в биотехнологиите. За да имаме достъп до най-съвременните терапии."

Райнер Бекер, директор "Медицински продукти и иновации" в Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните": "Бих искал Европа да се превърне в изключително привлекателно място за развитие на биотехнологиите."

И така иновациите не само ще започват в Европа, но и ще остават тук и ще носят ползи на европейските пациенти.

#биотехнологии #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
3
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци
4
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се...
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
5
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
Русия поиска обяснения от САЩ и Турция за възможна доставка на американско оръжие за Украйна
6
Русия поиска обяснения от САЩ и Турция за възможна доставка на...

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
6
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...

Още от: Наука и технологии

Астрономи откриха за първи път три свръхмасивни черни дупки в една и съща галактика
Астрономи откриха за първи път три свръхмасивни черни дупки в една и съща галактика
Метеорният поток Персеиди озари небето след слънчевото затъмнение Метеорният поток Персеиди озари небето след слънчевото затъмнение
Чете се за: 02:40 мин.
„Джеймс Уеб“ откри вода и прах близо до черната дупка в центъра на Млечния път „Джеймс Уеб“ откри вода и прах близо до черната дупка в центъра на Млечния път
Чете се за: 02:30 мин.
„Джеймс Уеб“ откри неизвестна досега гравитационна дъга „Джеймс Уеб“ откри неизвестна досега гравитационна дъга
Чете се за: 02:05 мин.
Европа е изправена пред риск от недостиг на ракети-носители през следващите години, предупреди Европейската космическа агенция Европа е изправена пред риск от недостиг на ракети-носители през следващите години, предупреди Европейската космическа агенция
Чете се за: 03:27 мин.
Откриха неочаквана особеност в структурата на магнитния щит на Сатурн Откриха неочаквана особеност в структурата на магнитния щит на Сатурн
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Акцията на МВР и ДАНС в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
Акцията на МВР и ДАНС в Пловдив: Групата се е събирала, за да...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ) Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Пожарите в Европа: Свлачище в Испания, нови огнища и още изпепелени земи Пожарите в Европа: Свлачище в Испания, нови огнища и още изпепелени земи
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Испански изтребител свали дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния Испански изтребител свали дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде справедлива, а...
Чете се за: 15:17 мин.
У нас
Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Европа ускорява биотехнологиите
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ