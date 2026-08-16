Европа ускорява биотехнологиите

75% от работните места в биотехнологичния сектор на Европейския съюз са в областта на здравните биотехнологии или около 685 000 работни места. Европейският акт за биотехнологиите, предложен в края на миналата година от Европейската комисия, ще увеличи потенциала на Европа в тази сфера, като подпомогне преминаването на иновативните идеи от лабораторията до пазара. Този акт има за цел да превърне Европа в световен център на биотехнологиите, като ускори навлизането на висококачествени лекарства на пазара.

Отлична наука, клиники с подготвени специалисти и огромен потенциал в Европа.

Диего Ардиго, изп. вицепрезидент "Глобални научни изследвания и развойна дейност" във фармацевтична компания: "Някои от биотехнологичните продукти действително направиха революция в лечението на редица заболявания. Ако си помисля за химиотерапията при рак преди 15–20 години, тя беше способна да свие тумора и толкова. След това туморът започваше отново да расте. Причината е, че при традиционната химиотерапия се унищожават всички клетки, които се размножават бързо. Именно оттук идва голяма част от токсичността на лечението. Вместо това днес можем да идентифицираме ключова точка в заболяването и да създадем лекарство, което е изключително селективно именно към този механизъм."

Но когато става въпрос за превръщането на откритията, направени в лаборатории и университети, в разработки и продукти, които достигат до пазара, тогава нещата в Европа стават по-трудни, разказват от света на биотехнологиите.

Райнер Бекер, директор "Медицински продукти и иновации" в Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните": "Те са различни по своя характер. Една от тях е достъпът до финансиране. Има и определени регулаторни проблеми. Всички тези предизвикателства адресираме чрез Акта за биотехнологиите."

По думите на еврокомисаря по здравеопазване това е секторът, който ще формира бъдещето на медицинската наука – а в много отношения вече формира и нейното настояще.

Оливер Вархеи, еврокомисар по здравеопазване и хуманно отношение към животните: "Ако искаме да запазим европейската здравна система – система, основана на това пациентите винаги да имат достъп до най-новите налични терапии на универсален принцип – това означава, че трябва да инвестираме сериозно в биотехнологиите. За да имаме достъп до най-съвременните терапии." Райнер Бекер, директор "Медицински продукти и иновации" в Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните": "Бих искал Европа да се превърне в изключително привлекателно място за развитие на биотехнологиите."

И така иновациите не само ще започват в Европа, но и ще остават тук и ще носят ползи на европейските пациенти.