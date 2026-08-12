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„Джеймс Уеб“ откри неизвестна досега гравитационна дъга

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 01:52 мин.
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Телескопът Джеймс Уеб
Снимка: Архив/БТА
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Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ помогна за откриването на неизвестна досега гравитационна дъга – космическо явление, при което светлината от далечна галактика се изкривява от огромната гравитация на масивен обект, намиращ се между нея и Земята, съобщава уебсайтът „The Debrief“.

Необичайният обект, обозначен като A1, е открит при анализ на архивни наблюдения на огромния галактичен куп MACS J0308.9+2645. Изследователят Омър Давила Гутиерес е прегледал данни от 54 наблюдавани области, съдържащи общо 1591 потенциални обекта.

Първоначално A1 изглеждал като изключително далечна галактика, намираща се в ранната Вселена. Допълнителни анализи с данни от „Джеймс Уеб“ и космическия телескоп „Хъбъл“ обаче показали, че тя вероятно е значително по-близо.

Според изследователя най-вероятно става дума за галактика, разположена на около 12 милиарда светлинни години, чието изображение е силно разтеглено и изкривено от гравитацията на галактичния куп.

Подобни явления са следствие от Общата теория на относителността на Айнщайн. Огромните космически обекти могат да изкривяват пространство-времето и по този начин да променят посоката на светлината, идваща от по-далечни галактики.

Откритието показва и колко много информация все още може да бъде извлечена от огромния публичен архив на „Джеймс Уеб“. Според учените внимателният анализ на вече събраните данни може да доведе до откриването на още неизвестни космически обекти и явления.

# гравитационна дъга #Телескопът „Джеймс Уеб“

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