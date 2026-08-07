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Колко претъпкан е Космосът: Британски експерти следят хиляди опасни отпадъци в орбита

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Антена в Южна Англия наблюдава спътници, ракетни отломки и потенциални заплахи, за да предотвратява сблъсъци в Космоса

претъпкан космосът британски експерти следят хиляди опасни отпадъци орбита
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Британски експерти следят нарастващия брой космически отпадъци и потенциалните заплахи в околоземна орбита чрез огромна антена в обсерваторията Чилболтън в Южна Англия. Целта е да бъдат защитени британските сателити и да се предотвратят опасни сблъсъци в космоса, предаде АФП.

Системата засича различни обекти – от активни спътници и изоставени ракетни степени до космически отломки, които могат да причинят сериозни щети. Данните се предават към Националния център за космически операции на Великобритания и други международни структури, които работят денонощно за проследяване на рисковете.

„Нашата роля е да наблюдаваме всичко, случващо се в Космоса, и всичко, което се намира там“, заяви Матю Арчър, зам.-директор на Британската космическа агенция.

По думите му повечето наблюдавани обекти не представляват непосредствен риск, но всеки от тях може да причини значителни щети или дори да унищожи сателит.

Земната орбита става все по-претоварена от спътници и отломки от ракети, отбелязват експертите, които смятат, че има спешна необходимост да се инвестира в наблюдението на пренаселено космическо пространство. Според данни на Европейската космическа агенция, публикувани в края на юли, понастоящем в орбита се има над 46 000 космически отломки с общо тегло 17 000 тона, без да се отчитат многобройните некаталогизирани фрагменти.

Увеличаването на броя на космическите отпадъци прави Космоса много "по-претъпкан", което постоянно засилва необходимостта от наблюдение", продължава той. В сряда учени потвърдиха, че горната степен на ракетата "Фалкон 9" на компанията се е разбила на Луната - сблъсък, от който, освен всичко друго, учените се надяват да получат по-добра представа и за рисковете, свързани с космическите отпадъци.

Учените наблюдават също така космически отпадъци като изоставени ракетни степени или излезли от строя спътници, които все по-често навлизат в атмосферата.

Системите за наблюдение имат и друга задача – откриване на потенциални природни заплахи като астероиди и комети. Миналата година Британската космическа агенция се присъедини към Международната мрежа за предупреждение за астероиди и работи с НАСА и други организации за оценка на риска от евентуални сблъсъци със Земята.

"Работим в партньорство с НАСА и други организации в САЩ, за да предоставим процентна вероятност за евентуален сблъсък със Земята и да уточним кога би могло да се случи това", обяснява Матю Арчър.

През 2029 г. Великобритания трябва да подкрепи мисията на Европейската космическа агенция, чиято цел е да изследва Апофис - астероид с приблизителен диаметър 375 метра, по време на преминаването му в близост до Земята. Обикновено тези обекти се наблюдават от оптични детектори, разположени на други места във Великобритания, тъй като са твърде далече, за да бъдат засечени от антената в Чилболтън.

#космически отпадъци #космически боклук #Космос

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