Учени откриха "планета феникс", родена от пепелта на умираща звезда

Учени намериха планета извън Слънчевата система (екзопланета), която изглежда се е образувала от материя, изхвърлена в космоса по време на предсмъртните фази на звезда, малко по-голяма от Слънцето, съобщи Ройтерс. Наречена е от откривателите си „планета феникс“ и сега обикаля около остатъка от звездата, наречен бяло джудже.

Планетата се класифицира като такава от второ поколение, което означава, че не се е образувала от въртящия се диск от материя около новородена звезда както Земята и другите планети от първо поколение, а от останките на умиращата звезда, отбелязва Ройтерс.

„Това е първият пример за планета, образувала се около бяло джудже“, казва докторантът по астрофизика в Университет в Уоруик Джейми Уилямс, който е водещ автор на проучването.

Бялото джудже се намира на около 250 светлинни години от Земята, близо до съзвездието Кит. Светлинната година е разстоянието, което светлината изминава за една година - 9,5 трилиона километра, припомня Ройтерс.

Планетата е газов гигант, вероятно малко по-масивен от Юпитер, която е най-голямата планета в нашата Слънчева система. Тя обикаля около бялото джудже на всеки 4,4 дни на разстояние, равняващо се на едва четири процента от това между Земята и Слънцето. Планетата е толкова близо, че екстремното ултравиолетово лъчение на нажеженото бяло джудже кара външната й атмосфера да се изпарява, като част от нея пада върху самото бяло джудже.

„В митовете фениксът се ражда отново от собствената си пепел. В случая с тази планета тя се ражда отново от пепелта на своята умираща звезда домакин, с което се възражда и цяла планетна система“, отбелязва Уилямс.

Изследователите са използвали данни от орбиталните телескопи „Хъбъл“, TESS и FUSE и се надяват да използват космическия телескоп „Джеймс Уеб“, за да потвърдят заключенията си.

Въпреки че новооткритата планета е негостоприемна за живот, друга планета от второ поколение би могла да бъде обитаема.