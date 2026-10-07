БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учени откриха "планета феникс", родена от пепелта на умираща звезда

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Наука и технологии
Запази
шекспир космоса mdash планетологът ставро ивановски
Слушай новината

Учени намериха планета извън Слънчевата система (екзопланета), която изглежда се е образувала от материя, изхвърлена в космоса по време на предсмъртните фази на звезда, малко по-голяма от Слънцето, съобщи Ройтерс. Наречена е от откривателите си „планета феникс“ и сега обикаля около остатъка от звездата, наречен бяло джудже.

Планетата се класифицира като такава от второ поколение, което означава, че не се е образувала от въртящия се диск от материя около новородена звезда както Земята и другите планети от първо поколение, а от останките на умиращата звезда, отбелязва Ройтерс.

„Това е първият пример за планета, образувала се около бяло джудже“, казва докторантът по астрофизика в Университет в Уоруик Джейми Уилямс, който е водещ автор на проучването.

Бялото джудже се намира на около 250 светлинни години от Земята, близо до съзвездието Кит. Светлинната година е разстоянието, което светлината изминава за една година - 9,5 трилиона километра, припомня Ройтерс.

Планетата е газов гигант, вероятно малко по-масивен от Юпитер, която е най-голямата планета в нашата Слънчева система. Тя обикаля около бялото джудже на всеки 4,4 дни на разстояние, равняващо се на едва четири процента от това между Земята и Слънцето. Планетата е толкова близо, че екстремното ултравиолетово лъчение на нажеженото бяло джудже кара външната й атмосфера да се изпарява, като част от нея пада върху самото бяло джудже.

„В митовете фениксът се ражда отново от собствената си пепел. В случая с тази планета тя се ражда отново от пепелта на своята умираща звезда домакин, с което се възражда и цяла планетна система“, отбелязва Уилямс.

Изследователите са използвали данни от орбиталните телескопи „Хъбъл“, TESS и FUSE и се надяват да използват космическия телескоп „Джеймс Уеб“, за да потвърдят заключенията си.

Въпреки че новооткритата планета е негостоприемна за живот, друга планета от второ поколение би могла да бъде обитаема.

„Ако около бяло джудже може да се образува газов гигант, тогава би могла да се формира и скалиста планета. Белите джуджета се охлаждат по предвидим начин с течение на времето, като този процес се забавя с понижаването на температурата. Така че, ако скалиста планета от второ поколение се образува достатъчно близо до бялото джудже, тя би могла да остане в обитаемата зона в продължение на милиарди години“, казва Джейми Уилямс, цитиран от Ройтерс.

#умираща звезда #Космоса #екзопланета

Последвайте ни

ТОП 24

Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
1
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
2
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
3
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум
4
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за...
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС
5
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за...
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край България
6
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: По света

МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
Чете се за: 02:40 мин.
Кличко: Путин иска само територия, ние - украинците, не му вършим работа Кличко: Путин иска само територия, ние - украинците, не му вършим работа
Чете се за: 03:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Обявяват Нобела за мир, Тръмп отново иска отличието Обявяват Нобела за мир, Тръмп отново иска отличието
Чете се за: 00:50 мин.
Нова жп линия до България: Турция открива участъка Черкезкьой – Капъкуле Нова жп линия до България: Турция открива участъка Черкезкьой – Капъкуле
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която загинаха четирима младежи В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която загинаха четирима младежи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Убита е 45-годишна жена в Пловдив Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
БНБ пуска в обращение златна колекционерска монета „Св. Иван...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ