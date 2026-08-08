БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три медала спечелиха българските ученици на Международната олимпиада по изкуствен интелект в Казахстан

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
три медала спечелиха българските ученици международната олимпиада изкуствен интелект казахстан
Слушай новината

Българските ученици спечелиха 1 сребърен, 2 бронзови медала и 2 почетни грамоти на третото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (IOAI), която се проведе от 2 до 8 август в Астана, Казахстан, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Сребърен медал спечели Мартин Недев (12. клас, ПМГ Хасково). Бронзови медали завоюваха Марио Петков (12. клас, ПГЕХТ, Плевен) и Пресиян Георгиев (12. клас, СМГ, София). С почетни грамоти бяха отличени Калоян
Иванов (12. клас, ПГКПИ, Бургас) и Александър Славов (10. клас, МГ Русе).

Международната олимпиада по изкуствен интелект е създадена в България през 2024 г., а днес вече е втората най-голяма научна олимпиада в света по брой участващи страни. IOAI се провежда под патронажа на ЮНЕСКО, а тази година в Казахстан събра участници от над 100 държави и територии.

България бе представена от общо осем ученици: Божидара Пухалева (12. клас, СМГ, София), Мартин Недев (12. клас, ПМГ Хасково), Раян Камаринчев (11. клас, ППМГ Сливен), Калоян Иванов (12. клас, ПГКПИ, Бургас), Спас Стоименов (12. клас, Американски колеж, София), Пресиян Георгиев (12. клас, СМГ, София), Марио Петков (12. клас, ПГЕХТ, Плевен) и Александър Славов (10. клас, МГ Русе). Ръководители на олимпийците са Мелания Бербатова и Алексис Датсерис.

#олимпиада по изкуствен интелект #медали #български ученици #Казахстан

Последвайте ни

ТОП 24

Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
1
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
2
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване
3
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във въздушното ни пространство (ОБЗОР)
5
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
6
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
3
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Жълт код за високи температури в 5 области утре
5
Жълт код за високи температури в 5 области утре
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Наука и технологии

Останките на Константиновия мост изплуваха край село Гиген
Останките на Константиновия мост изплуваха край село Гиген
Колко претъпкан е Космосът: Британски експерти следят хиляди опасни отпадъци в орбита Колко претъпкан е Космосът: Британски експерти следят хиляди опасни отпадъци в орбита
Чете се за: 03:45 мин.
Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море
Чете се за: 01:17 мин.
Двама астронавти на НАСА излязоха в открития космос, за да подготвят монтажа на слънчеви батерии Двама астронавти на НАСА излязоха в открития космос, за да подготвят монтажа на слънчеви батерии
Чете се за: 00:50 мин.
Китайски учени завършиха актуализирана геоложка карта на Луната Китайски учени завършиха актуализирана геоложка карта на Луната
Чете се за: 02:12 мин.
Бозайниците може да са попречили на появата на по-малки като размер динозаври Бозайниците може да са попречили на появата на по-малки като размер динозаври
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили...
Чете се за: 09:27 мин.
Политика
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през...
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ