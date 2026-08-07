Двама астронавти на НАСА излязоха в открития космос, за да подготвят монтажа на слънчеви батерии

Американските астронавти Джесика Миър и Анил Менън, които пребивават на Международната космическа станция, излязоха в открития космос, съобщи НАСА, която предава излизането на сайта си.

По време на космическата си разходка, която ще продължи седем часа, Миър и Менън ще трябва да модифицират един от сегментите на орбиталната станция за последващо монтиране на слънчеви батерии iROSA.

Очаква се монтажът на новите слънчеви панели, който ще позволи да се увеличи мощността на енергийната система на Международната космическа станция, да бъде извършен още през тази година.

Джесика Миър пребивава на МКС от февруари, а Анил Менън - от миналия месец.