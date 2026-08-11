Европа е изправена пред риск от недостиг на ракети-носители през следващите години, предупреди Европейската космическа агенция

Европа рискува да остане без ракети-носители, с които да извежда в орбита бъдещите си спътници около 2030 г., предупреди генералният директор на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер в интервю за "Файненшъл таймс", предаде АФП.



„Днес нашата прогноза е, че Европа ще изпита недостиг на ракети-носители около 2030 г. Ако съберем всички спътници, които трябва да бъдат изстреляни в рамките на настоящите и планираните съзвездия и мисии, констатираме пик в нуждите от изстрелвания около 2029, 2030 и 2031 г.", каза Ашбахер.

Европа планира да увеличи броя на изстрелванията през следващите години за своите големи космически програми. Една от тях е разгръщането на съзвездието за защитена сателитна комуникация "Айрис", което трябва да започне през 2029 г. „Галилео" - системата за сателитна навигация, също трябва да бъде разгърната, както и програмата "Коперник" за наблюдение на Земята. Освен това няколко европейски държави, начело с Германия, подготвят свои собствени съзвездия за граждански или военни цели. Това нарастващо търсене настъпва в момент, когато Европа разполага с все още ограничен капацитет за изстрелване.

„Ариана 6" - новата европейска тежка ракета, постепенно увеличава темпото си, докато леката ракета-носител "Вега С" възобнови полетите си в края на 2024 г. Европа беше загубила самостоятелния си достъп до космоса за близо една година след последния полет на "Ариана 5" през юли 2023 г. и преди първия полет на "Ариана 6" през юли 2024 г. През 2025 г. Европа е осъществила седем изстрелвания - четири с "Ариана 6" и три с "Вега С", според сайта на ЕКА.

За сравнение - американската компания "Спейс Екс" е осъществила 170 изстрелвания миналата година, извеждайки в орбита около 2500 спътника според американското Федерално управление за гражданска авиация, цитирано от АФП. Рискът от недостиг на ракети-носители възниква в момент, когато Европа се стреми да засили своята космическа автономност спрямо САЩ, докато Китай от своя страна развива усилено своите капацитети за изстрелване и орбиталната си инфраструктура.

„Трябва да се уверим, че можем да изстрелваме нашите спътници с европейски ракети-носители", каза още Йозеф Ашбахер.

Предупреждението идва няколко седмици преди международната среща на върха за космоса в Париж на 9 и 10 септември, която по инициатива на Франция и Германия ще събере основните космически сили и представители на частния сектор, за да обсъдят начините за гарантиране на достъпа до космическото пространство и адаптиране на правилата към разрастването на новите космически дейности, отбелязва АФП.