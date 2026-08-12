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Глобалните температури ще се повишат още заради „Ел Ниньо“, предупреди Световната метеорологична организация

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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глобалните температури повишат заради bdquoел ниньоldquo предупреди световната метеорологична организация

Западна Европа преживява поредното лято, белязано от горещи вълни и суша, но глобалните температури все още не са достигнали своя пик и се очаква да се повишат още към края на годината заради климатичния феномен "Ел Ниньо", съобщи днес Световната метеорологична организация, цитирана от агенция ЕФЕ.

"Ел Ниньо" вече е напълно установен в Тихия океан. Очакваме още по-високи глобални температури", заяви Джон Кенеди, ръководител на отдела за климатична информация към СМО.

По думите му пиковете на глобалните температури обикновено настъпват след достигането на максималната сила на "Ел Ниньо", което обикновено се случва между ноември и януари.

Кенеди уточни, че настоящите горещи вълни в Западна Европа са предимно резултат от дългосрочното глобално затопляне, причинено от емисиите на парникови газове, в съчетание с устойчива тенденция на редуване на системи с високо и ниско атмосферно налягане в Северното полукълбо.

През юли екстремни горещини засегнаха Западна Европа, Северна Америка и Централна Азия. През август тези региони, както и части от Източна Азия, продължиха да отчитат необичайно високи температури.

Според службата на ЕС за климатични промени "Коперник" Западна Европа е преживяла най-топлите месеци юни и юли, откакто има измервания.

Регионът в момента е обхванат от четвъртата си гореща вълна за това лято, като температурите надхвърлят 35 - 36 градуса по Целзий във Франция, Швейцария и Великобритания, съобщи говорителката на СМО Клеър Нулис.

Жегата е съпътствана от продължителен недостиг на валежи, който допринася за рекордно ниските нива на водите в големи европейски реки като Сена, Рейн и Дунав.

В някои части на Европа дефицитът на валежи е значителен и се е натрупвал в продължение на месеци. Нулис предупреди, че една лятна буря няма да бъде достатъчна, за да възстанови нивата на реките и влажността на почвата.

По оценки на Унгария, Сърбия и други страни по Адриатическото крайбрежие ще са необходими между 250 и 350 милиметра допълнителни валежи, за да бъде компенсиран натрупаният дефицит.

Междувременно други части на света са изправени пред противоположния проблем. Силни мусонни валежи засягат Югоизточна Азия и Индийския субконтинент, като тази седмица съществува риск от наводнения в региона.

#екстремно горещо време #Ел Ниньо

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