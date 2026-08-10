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Откриха неочаквана особеност в структурата на магнитния щит на Сатурн

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:52 мин.
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Откриха неочаквана особеност в структурата на магнитния щит на Сатурн
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Учени от Великобритания откриха необичайна особеност в магнитосферата на Сатурн, анализирайки данни от мисията „Касини-Хюйгенс“. Резултатите показват, че бързото въртене на планетата може значително да влияе върху начина, по който тя взаимодейства със слънчевия вятър.

Изследването на учени от Университета на Ланкастър, публикувано в списание „Нейчър къмюникейшънс“, подкрепя теорията, че магнитосферите на газовите гиганти се формират по различен начин от тази на Земята.

Анализът на данните от „Касини“, събрани между 2004 и 2010 г., показва, че т.нар. полярна „фуния“ – област, през която заредени частици могат да проникват в атмосферата – е необичайно изместена. Докато при Земята тя се намира близо до местното пладне, при Сатурн е регистрирана най-често между 13.00 и 15.00 часа местно време, а понякога достига и до 20.00 часа.

Според учените причината е изключително бързото въртене на Сатурн – един ден там продължава около 10,7 часа. Допълнително влияние оказва голямото количество йонизирана материя, изхвърляна от спътника Енцелад.

Тези особености могат да обяснят структурата на магнитосферата на Сатурн и да помогнат за по-доброто разбиране на механизмите, които стоят зад неговите ярки полярни сияния и ускоряването на високоенергийни частици.

Мисията „Касини-Хюйгенс“ беше съвместен проект на НАСА, Европейската космическа агенция и Италианската космическа агенция. Космическият апарат изследва Сатурн, неговите пръстени и спътници от 2004 до 2017 г.

#Мисията „Касини-Хюйгенс“ #магнитен щит #Сатурн #Космос

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