„Джеймс Уеб“ откри вода и прах близо до черната дупка в центъра на Млечния път

С помощта на космическия телескоп „Джеймс Уеб“ международен екип от астрономи установи, че прах и вода могат да се образуват и да оцелеят изненадващо близо до свръхмасивната черна дупка Стрелец А* в центъра на Млечния път, съобщи Европейската космическа агенция.

Наблюденията показват, че водата и прахът не идват от самата черна дупка, а се намират в обвивката на гигантската застаряваща звезда IRS 3, разположена само на 0,55 светлинни години от Стрелец А*.

IRS 3 е в последния етап от живота си. Подобни звезди са огромни, хладни и изключително ярки, като изхвърлят големи количества газ чрез мощни звездни ветрове. Този материал е важен източник на космически прах, но досега не беше ясно дали той може да се образува толкова близо до свръхмасивна черна дупка.

Анализът на инфрачервеното излъчване с инструмента MIRI на „Джеймс Уеб“ е разкрил следи от богат на кислород прах и за първи път – вода в обвивката на IRS 3. Данните показват, че дори в екстремната среда около черна дупка звездите могат да произвеждат и изхвърлят материал, необходим за формирането на бъдещи поколения звезди и планети.

„Галактическите центрове са сред най-екстремните среди в Космоса, така че въпросът дали звездите там могат да продължат да обогатяват заобикалящата ги среда е от изключително значение“, коментира водещият автор на изследването Флориан Пайскер от Кьолнския университет.

IRS 3 е един от най-ярките инфрачервени обекти в центъра на галактиката. Преди се смяташе, че звездата е богата на въглерод, но новите данни показват обратното – тя е богата на кислород еволюирала звезда. Изследователите са установили още, че е на около 72 милиона години и има маса приблизително шест пъти по-голяма от тази на Слънцето.

Откритието показва, че застаряващите звезди могат да бъдат важен източник на прах дори в ядрата на галактиките – среди, смятани доскоро за изключително неблагоприятни за образуването и съществуването му.