Тежкатa катастрофа в Унгария: 12 полски туристи загинаха, близо 50 са ранени

Трагичен инцидент в Унгария - дванайсет полски туристи загинаха, след като автобусът им се преобърна на магистрала.

Близо 50 са ранените, 10 от тях - с опасност за живота. Катастрофата е станала на около 140 километра източно от Будапеща.

Автобусът е излязъл от пътното платно и е паднал в канавка в 1 часа сутринта местно време. Шофьорът е задържан. По данни на полицията той е заспал зад волана.

Полският премиер Доналд Туск изказа съболезнованията си. Варшава изпрати медицински хеликоптер за помощ на пострадалите.