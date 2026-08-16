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Съдът остави в ареста трима за участие в престъпна група, действала в Новачене

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Съдът остави в ареста трима за участие в престъпна група, действала в Новачене
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Тримата обвиняеми за участие в организирана престъпна група на територията на с. Новачене са с мерки за неотклонение „задържане под стража“, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Софийският окръжен съд разгледа днес исканията на Софийската окръжна прокуратура за вземане на мерки за неотклонение спрямо трима обвиняеми по досъдебно производство за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 от Наказателния кодекс.

Към наказателна отговорност са привлечени К.К., на 32 години, Т.К., на 37 г., и Д.К., на 30 г., за участие в организирана престъпна група, действала на територията на с. Новачене, община Ботевград.

В хода на разследването са извършени претърсване и изземване, оглед на веществени доказателства и разпознавания на лица. Извършени са разпити на свидетели.

Според събраните до момента доказателства групата е била създадена с цел извършване на съгласувана престъпна дейност, свързана със склоняване към проституция, трафик на отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, пране на пари и изнудване.

След като обсъди събраните материали по досъдебното производство, съдебният състав е приел, че на този етап са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение за съпричастността на тримата обвиняеми към престъпната дейност, за която са привлечени към наказателна отговорност.

Съдът е приел също, че е налице реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат престъпление, поради което спрямо всеки от тях е определена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването продължава под надзора на Софийската окръжна прокуратура. Предприемат се активни действия по установяване съпричастността на други лица към престъпната дейност на групата, посочват от прокуратурата.

#мярка за неотклонение #арест #прокуратура

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