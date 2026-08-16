Руската щафета блесна в щафетата при мъжете на европейското по плуване

Руският квартет с неутрален статут спечели щафетата 4x100 м съчетано при мъжете в последния старт на Европейското първенство по плуване в Париж. На финала Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев завършиха с време 3 минути 28,67 секунди. Италианците завършиха втори, на 0,19 секунди. Френските плувци взеха бронз (на 0,36 секунди).

Италианката Симона Куадарела спечели злато на 400 м свободен стил, поставяйки рекорд на шампионатите с време 4:01,34 минути. Сребърен медал спечели германката Изабел Гьозе (4.02,41), а бронзов медалист - нейната сънародничка Мая Вернер (4.03,73).

При мъжете на 400 свободен стил Леон Маршан завоюва втория си индивидуален златен медал на шампионата. В същата дисциплина българинът Петър Мицин остана осми.

Гъркът Апостолос Христу спечели 100 метра гръб за мъже с 52,27 секунди, а италианецът Томас Чекон взе сребро (52,28 секунди). Руският плувец неутрален статут Павел Самусенко спечели бронз с 52,57 секунди на финала. Това е третият бронзов медал за Самусенко на турнира. Преди това той завърши трети на 50 метра гръб и в смесената щафета 4x100 метра.

Унгарецът Хуберт Кош спечели на 200 метра съчетано с време 1 минута 54,24 секунди. Уго Гонсалес де Оливейра (Испания) грабна сребърния медал с време 1:54,44, а руснакът Михаил Шчербаков спечели бронз с 1 минута 56,16 секунди, поставяйки световен рекорд за юноши.

Украинецът Никита Шеремет спечели спринта на 50 метра свободен стил с време от 21,13 секунди. Руският плувец Егор Корнев и сърбинът Андрей Барна споделиха второто място с еднакво време от 21,37 секунди.