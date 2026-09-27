Бронз за Станислав Митков в олимпийското таекуондо на "Полша Оупън"

Станислав Митков спечели бронзов медал в категория 68 килограма на турнира по олимпийско таекуондо „Полша Оупън“ с ранг G1. За българския състезател това беше първо участие в тази категория.

Представителят на клуб „Ахил“ записа две победи по пътя към отличието – над Максим Бандаревич от Беларус и Матеуш Хшановски от Полша.

В полуфиналите световният вицешампион за младежи отстъпи пред тунизиеца Халил Джендуби – носител на сребърен олимпийски медал от Токио 2020 и бронзов от Париж 2024, световен шампион от първенството в Уси и шампион от Африканските игри.

С бронзовия медал при дебюта си в категория 68 килограма Митков оправда доверието, което му беше гласувано от Българската федерация по таекуондо, и направи успешна крачка към утвърждаването си в новата за него категория. Личен треньор на Станислав Митков е Венцислав Соколов.

В "Полша Оупън" участват състезатели от редица държави, сред които и представители на САЩ.