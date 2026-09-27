Над 500 души от всички поколения превърнаха Етрополе в BeActive

От най-малките деца до възрастните хора, от първите стъпки в спорта до олимпийския подиум – над 500 жители на Етрополе се събраха в парк „Езерото“ за „#BeActive спортно събитие“ 2026. Един ден, в който спортът срещна поколенията, екологията, солидарността и силата на местната общност чрез 14 тематични шатри, десетки спортни клубове, институции и организации. Сред хората в парк „Езерото“ имаше бебета в ръцете на своите родители, деца от детската ясла и детските градини, ученици, млади спортисти, родители, треньори и учители, представители на институциите в общината, потребители на Дома за стари хора, самодейци от НЧ „Тодор Пеев – 1871“, потребители и представители на ЦОП и ЦСРИ.

Над 500 души. Различни поколения. Една общност. Една идея – да бъдем активни заедно.

Не просто спортно събитие, а ден, в който един град излезе навън, за да спортува, да се движи, да се забавлява, да пази природата и да помага. Събитието е поредната мащабна спортна инициатива на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров и общинското ръководство и продължава последователните усилия през последните три години за повече възможности за спорт, движение, здравна превенция и активен начин на живот.

Съорганизатори са Клуб „Спорт и здраве – Етрополе“, „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед – Етрополе“ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В 14 специално обособени шатри се представиха спортни клубове, институции и организации. Спортът и движението нямат възраст и могат да бъдат естествената връзка между поколенията – послание, което този ден Етрополе показа на практика.

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров също взе лично участие в събитието.

„В днешния забързан живот трудно осмисляме колко е важно здравето за нас и го оценяваме тогава, когато вече е късно. Община Етрополе през последните три години води усилени политики за здравна превенция и развитие на спорта. #BeActive е инициатива на Министерството на младежта и спорта, в която Община Етрополе с радост се включи, защото всички ние сме активни. Днес има 14 поставени шатри, всички спортни клубове, институции, ЦСРИ, ЦОП, Дом за стари хора – Етрополе, училища, детски градини, яслата, неправителствени организации и жители са тук, в парк „Езерото“, заяви кметът и пожела на участниците да продължават да бъдат сърцето и двигателят на Етрополе.

Началото поставиха талантливите танцьори от ТА „Балканска младост“ с художествен ръководител Калинка Пушкарова, които внесоха красотата и енергията на българския фолклор. Последва един от най-вълнуващите моменти – дебютът на най-малките художествени гимнастички, подготвени от техния треньор Биляна Митова. Малките грации направиха своето първо сценично представяне пред многобройната публика и показаха, че когато зад таланта стоят труд, постоянство и любов към спорта, дори най-малкият дебют може да се превърне в голям празник. Изпълненията им бяха и специален поздрав към заместник-кмета Ивайло Георгиев, който на 27 септември отбелязва своя рожден ден. Организаторите го изненадаха с торта и специален подарък в знак на уважение и признателност.

Инструкторът по аеробика Марина Толева поведе динамичната обща загрявка, в която се включиха деца и възрастни, спортисти и цели семейства. След нея дойде ред на едно от основните предизвикателства – екокроса, начело на който застана олимпийският вицешампион Стоян Балов. Участниците поеха по трасето с обща цел – да бъдат по-активни и едновременно с това да направят Етрополе по-чисто и по-красиво. Така спортът срещна грижата за природата, а #BeActive показа, че активността може да бъде отговорност както към собственото здраве, така и към средата, в която живеем.

Най-малките станаха „Еко шампиони“

Децата от детската ясла и детските градини също бяха активна част от празника. Те се включиха в разделното събиране на отпадъци и показаха, че екологичните навици могат да започнат още от най-ранна възраст. Кметът инж. Владимир Александров отличи усилията им с грамоти за „Еко шампиони“ и Купата на кмета, изработена от рециклиран материал.

Отличие получиха и Центърът за обществена подкрепа и Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Етрополе, чиито представители собственоръчно изработиха табелите „Старт“ и „Финал“ за екокроса.

Купа от материал, получил втори живот – символ на детските усилия, добрия пример и общата кауза за по-чиста и зелена среда.

Футбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, художествена гимнастика, туризъм, аеробика, пилатес, борба, плуване, народни танци, фитнес, таекуон-до и шах бяха сред представените спортове. Посетителите можеха да разговарят с представители на клубовете, да разгледат спортна екипировка, да научат повече за тренировките и да се включат в различни предизвикателства. Активно участвалите деца получиха подаръци.

Особено вдъхновяващо беше присъствието на младите спортисти – бъдещето на спорта в Етрополе. Зад техните постижения стоят труд, тренировки и дисциплина, а зад клубовете – треньори и родители, които вярват, че спортът изгражда не само състезатели, но и уверени, дисциплинирани и отговорни личности.

14-те шатри показаха най-важното – колко много възможности има пред всяко дете да намери своя спорт, да бъде активно и да преследва мечтите си.

Светът на калистениката дойде в Етрополе

Специални гости бяха представители на Спортен клуб по калистеника „Battle of Legends“. Най-добрите атлети в света на калистениката, заедно с част от екипа на организацията, представиха пред жителите и гостите на града този атрактивен и динамичен спорт. За младите хора това беше възможност отблизо да видят какво могат да постигнат човешкото тяло, волята, постоянството и системната работа.

#BeActive подаде ръка и на Тодор

Сред спорта и детските усмивки имаше място и за една важна човешка кауза.

#BeActive се включи в подкрепа на младия Тодор, който се нуждае от скъпоструващо животоспасяващо лечение в чужбина. На територията на събитието бяха поставени дарителски кутии и всеки желаещ можеше да помогне. Тодор е син на бившия заместник-кмет на Община Етрополе Катя Симеонова. Така спортът естествено срещна солидарността, а стотиците хора в парк „Езерото“ показаха, че силната общност не само празнува заедно – тя умее и да подава ръка.

Най-голямата сила на #BeActive бяха хората. Едни спортуваха. Други подкрепяха. Трети опитваха нов спорт. Родители показваха на децата си с личен пример, че движението може да бъде естествена част от живота. И всички бяха част от една общност.

Благодарим на участниците, децата и техните родители, учителите и екипите на детските градини и детската ясла, спортните клубове и треньорите, институциите, социалните услуги, неправителствените организации и всички, които превърнаха този ден в истински празник на спорта и общността.

От него ще останат стотици снимки и много спомени. Но истинският успех на #BeActive е онова, което остава след събитието – едно дете, открило своя спорт; едно семейство, решило да се движи повече заедно; един нов навик да разделяме отпадъците; един възрастен човек, показал, че за активността няма възраст; една протегната ръка към Тодор.

Защото голямата промяна започва с една малка крачка. А когато над 500 души я направят заедно, тя вече се превръща в движение.

Етрополе беше #BeActive. От най-малките до най-възрастните. Заедно.