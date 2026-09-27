Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов заеха шесто място на финала на смесената комбинация на световния шампионат по спортна акробатика

Българската смесена двойка Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов зае шесто място на финала в смесената комбинация на световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро (Италия).

Националите, които дебютират в тази възрастова категория, получиха за изпълнението си оценка от 28.410 точки.

Малко по-късно Костадинова и Манолов играха и на финала на темпо и се наредиха на седма позиция с 28.190 точки.

Така на първото си световното първенство за мъже и жени българите бяха финалисти на баланс, темпо и многобой, което е заявка за успешно представяне в бъдеще.