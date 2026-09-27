Тайландец спечели златото на 200 м. на Азиатските игри

Пурипол Боонсон написа нова страница в тайландската лека атлетика, след като стана първият спринтьор на страната с време под 20 секунди в бягането на 200 метра. Той спря хронометъра на 19.88 секунди по време на Азиатските игри и спечели златото в Нагоя.

Боонсон бе първенец и на 100 метра преди два дни, когато пробяга дистанцията за 9.90 секунди. Днес тайландецът изравни рекорда на Азия на 200 метра, поставен от китаеца Сие Джънйе преди седем години, с което се утвърди като най-голямата надежда на Азия в спринтовите дисциплини.

"Прицелил съм се към повече златни отличия и рекорди. Не знам с колко мога да сваля върховите постижения, но съм сигурен, че мога да бягам и по-бързо", каза Боонсон, който изпревари с над половин секунда сребърния медалист от Китай - Хуан Йоууън.

В същото време Шанти Перейра защити титлата си на 200 метра при дамите с време 22.78 секунди. Тя изпревари с 0.15 секунди младата китайка Чън Юдзие, която пък я победи в спринта на 100 метра.

"Казах си: "Не, Чън, ти спечели онзи ден. Сега е мой ред". Нищо на света не можеше да ме спре", каза Перейра.