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Виктор Петков и Христина Тодорова спечелиха титлите при 20-годишните в 57-ия шосеен пробег „Колю Фичето“

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Виктор Петков и Христина Тодорова спечелиха титлите при 20-годишните в 57-ия шосеен пробег „Колю Фичето“
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Шосейният пробег „Колю Фичето“ се проведе за 57-а поредна година в Дряново. Това е едно от най-старите атлетически състезания в България.

При юношите до 20 години на 2 км първото място е за Виктор Петков (Спринт, Червен бряг) с 6:26 минути, а при девойките в тази възраст триумфира Христина Тодорова (Евър Варна) със 7:44 минути.

Боян Вучков (Атлетик 90 Луковит) с 6:30 минути е шампион при юношите до 18 години, а при девойките най-бърза беше Кристияна Михайлова (Хисаря) със 7:47 минути.

При момчета под 16 години на 800 метра победи Даниел Турлаков (Орловец 93 Габрово) с 2:24 минути, а при момичетата първа е Мирела Цингова (Евър Варна) с 2:46 минути. До 14-годишните на 800 метра златните отличия взеха Йордан Ангелов (Лудогорец Разград) с 2:41 минути и Ния Костова (Евър Варна) с 2:55 минути.

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