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Ингебригтсен остана втори на световния шампионат по шосейно бягане в Копенхаген

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Норвежецът беше напът да завоюва първата си световна титла на шосе, но победата е за Давит Сеаре.

Ингебригтсен остана втори на световния шампионат по шосейно бягане в Копенхаген
Снимка: БТА
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Якоб Ингебригтсен остана втори на 5 км на световния шампионат по шосейно бягане в Копенхаген. В първото си официално състезание от този тип, което се проведе в деня на 26-ия му рожден ден, Ингебригтсен излезе начело за първи път едва 300 метра преди финала, след като постепенно настигна етиопеца Мезгебу Симе и еритрееца Давит Сеаре.

Изглеждаше, че норвежецът е напът да спечели първата си световна титла на шосе. Само малко повече от седмица, след като направи феноменални последни 100 метра за 12.6 секунди, за да спечели титлата на 5000 м на световния шампионат по лека атлетика.

Сеаре контраатакува в последните 100 метра и се устреми към напълно неочаквана, но в крайна сметка решителна победа с време 12:56.

# Якоб Ингебригтсен

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