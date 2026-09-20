Ингебригтсен остана втори на световния шампионат по шосейно бягане в Копенхаген

Якоб Ингебригтсен остана втори на 5 км на световния шампионат по шосейно бягане в Копенхаген. В първото си официално състезание от този тип, което се проведе в деня на 26-ия му рожден ден, Ингебригтсен излезе начело за първи път едва 300 метра преди финала, след като постепенно настигна етиопеца Мезгебу Симе и еритрееца Давит Сеаре.

Изглеждаше, че норвежецът е напът да спечели първата си световна титла на шосе. Само малко повече от седмица, след като направи феноменални последни 100 метра за 12.6 секунди, за да спечели титлата на 5000 м на световния шампионат по лека атлетика.

Сеаре контраатакува в последните 100 метра и се устреми към напълно неочаквана, но в крайна сметка решителна победа с време 12:56.