Родната лека атлетика с най-много представители на Младежките олимпийски игри в Дакар

Леката атлетика е с най-много представители в българската делегация за Младежките олимпийски игри в Дакар.

Трима атлети ще защитават българската чест на най-големия младежки спортен форум – Стилиян Орлинов в скока на дължина, Васил Антонов на 400 метра и Зара Илиева на 3000 метра. Треньор на делегацията в Дакар ще бъде Атанас Иванов.

Орлинов вече записа впечатляващ резултат през лятото, след като на европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети изравни националния рекорд за възрастта – 7.55 метра и завърши седми. По време на шампионата в италианския град Васил Антонов намери място във финала, а през сезона направи три поправки на националния рекорд в бягането на 400 метра.

През юли Зара Илиева триумфира с титлата на Балканския шампионат за юноши и девойки под 18 години в Нове Место, Словения.

Общо 16 български състезатели в 12 вида спорт ще участват в Игрите, които започват на 31 октомври в Дакар.