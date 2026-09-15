Найроби пише история, Африка приема за първи път световното по лека атлетика

Африка ще приеме световно първенство по лека атлетика за първи път в историята, след като Найроби беше избран за домакин на шампионата през 2029 година. Решението изпраща едно от най-големите събития в спорта на континент, който има огромни традиции в леката атлетика.

Столицата на Кения ще посрещне най-добрите атлети в света, като страната за първи път ще организира първенство от подобен ранг.

Кения от десетилетия е сред водещите сили в световната лека атлетика, като нейните състезатели са особено успешни в дисциплините на средни и дълги разстояния. През 2029 година страната вече ще получи възможност да бъде и домакин на най-големия световен форум в този спорт.

Решението за Найроби бележи нова страница в историята на Световните първенства, които досега не са били провеждани на африканския континент.

Световната атлетика определи и домакина на следващото издание през 2031 година. Тогава шампионатът ще се завърне в Европа, като Мюнхен ще приеме надпреварата.

Така след Найроби през 2029-а германският град ще бъде следващата спирка на световния лекоатлетически елит две години по-късно.







