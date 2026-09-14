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Александра Начева: Сезонът беше много шантав

Евгени Николов от Евгени Николов
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Спорт
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Нямах никаква консистентност, заяви лекоатлетката, която се поздрави с бронз на европейското в Бирмингам.

александра начева сезонът беше шантав
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Александра Начева окачестви като "шантав" сезона, който изпрати. Състезателката в тройния скок бе наградена по време на церемонията на Българската федерация по лека атлетика, след като спечели бронзов медал на европейското първенство в Бирмингам през август.

Пред БНТ Начева коментира липсата на постоянство след своето завръщане, но е на мнение, че се намира в най-добра форма, когато са важните състезания.

„Сезонът беше много шантав, имаше спадове и после покачване на резултатите. Нямах никаква консистентност в резултатите, опитите и състезанията, но аз вътрешно си знаех, че както винаги съм показвала, на най-важното състезание за годината там да бъде моят пик. Така и се получи, щастлива съм, че успях точно на финала да покажа най-доброто от себе си“, бяха първите нейни думи.

Тя разкри, че е имало страх да не се повтори ситуацията преди две години, когато остана четвърта на европейското първенство в Рим.

Естествено, че имаше страх, защото всичко вървеше по абсолютно идентичен начин. Фаул в първия опит, а вторият беше силен и после едни рискови движения, ситуации. Направих страхотен фаул в петия опит, но до последно чаках дали ще остана трета или някой ще ме измести. Да, имаше го този страх, но се молех да не се повтаря сценарият от онзи ад, който изпитах тогава. За щастие случаят не беше такъв и всичко беше благоприятно. Много съм щастлива за медала.

Една от най-добрите родни лекоатлетки говори и за контузията, която претърпя през 2024 година, когато пропусна Олимпийските игри в Париж и бе аут за цели две години.

„Много тежки моменти, в които съм си мислела, че може и да не се получи, че може и да не се върна, но знаех, че ще се върна да скачам. Никой нямаше как да ми обещае какво ще се случи, просто дадох всичко от себе си във всяка една физиотерапия. Треньорът ми беше неотлъчно до мен, моето семейство и федерацията. Всички дружно направихме всичко възможно аз отново да съм тук. Толкова бързо се случват нещата и толкова бързо да взема медал при жените, не съм си вярвала и в най-смелите ми мечти до такава степен. Надминах очакванията си и през зимата, и през лятото. Става взрив на допамин, че искаш още и още. След това европейско не искам да слизам от стълбичката и медалите да продължават“, заяви Начева.

Повече от интервюто с Александра Начева гледайте във видеото!

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#Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Александра Начева

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