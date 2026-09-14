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БФЛА награди най-успешните си състезатели за летния сезон

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Спорт
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Сред наградените бяха Божидар Саръбоюков, Виктория Ангелова и Александра Начева.

БФЛА награди най-успешните си състезатели за летния сезон
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Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година на официална церемония в Парк-хотел "Витоша" в София.

Сред отличените бяха националният рекордьор в скока на дължина и бронзов медалист от Европейското първенство в Бирмингам Божидар Саръбоюков, златната медалистка в тройния скок на континенталния шампионат при девойките до 18 години Виктория Ангелова, бронзовата медалистка на троен скок от континенталния шампионат Александра Начева, както и треньорите им.

Награди под формата на парични премии получиха и балканският шампион на 100 метра Христо Илиев, националният рекордьор на 100 метра до 18 години Дилян Чернополски, балканският шампион на копие Михаил Русинов, състезателят по троен скок Зинга Фирмино и техните треньори.

На събитието присъстваха водещи лица от българския спорт, включително ръководители на други федерации. Сред тях бяха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта Петър Стойчев, президентът на Българската федерация по гимнастика Йордан Йовчев, президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и други.

Със специални награди за подкрепа към леката атлетика в България бяха наградени Енчо Керязов, Петър Стойчев, кметът на София Васил Терзиев и директорът на ГД "Гранична полиция" Антон Златанов.

#Виктория Ангелова #Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Божидар Саръбоюков #Александра Начева

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