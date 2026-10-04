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Габриел Петров триумфира с Eвропейската купа на шпага в Солун

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Спорт
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Българският талант спечели всичките си двубои по пътя към златото при кадетите в конкуренцията на 152 фехтовачи от 20 държави

габриел петров триумфира eвропейската купа шпага солун
Снимка: БТА
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Габриел Петров донесе нов голям успех за българската фехтовка, след като спечели златния медал в турнира за Европейската купа на шпага до 17 години в Солун. Възпитаникът на "Пентатлон“ Пазарджик стигна до върха в сериозна конкуренция от 152 състезатели от 20 държави.

Петров започна впечатляващо участието си и премина през груповата фаза с шест победи от шест двубоя. Силното му представяне продължи и в директните елиминации.

Във втория кръг българинът се наложи над представителя на домакините Анастасиос Маламис с 15:12. След това на пътя му застанаха двама негови сънародници. Петров първо отстрани Матей Йорданов с категоричното 15:8, а в следващия си двубой преодоля Максим Михайлов с 15:10 и намери място сред най-добрите осем.

В битката за влизане на почетната стълбичка българският шпажист се справи с австриеца Йордан Шчербак с 15:13. Полуфиналът предложи още по-сериозна драма, като Петров надделя над гърка Евангелос Омироролис с минималното 15:14.

В спора за трофея българинът не допусна отличното му представяне да остане без златен завършек. Петров победи Ксавиер Мело от Португалия с 15:13 и вдигна Европейската купа.

Още 12 български фехтовачи участваха в индивидуалната надпревара при кадетите. Сред най-добрите 16 се наредиха Максим Михайлов от "Черно море“ Варна, който завърши 15-и, и Християн Василев от „Пентатлон“, класирал се 16-и. Матей Йорданов зае 25-ото място.

България стигна до отличие и в отборната надпревара при кадетките. Елена Никол Иванова, Радостина Куртакова, Ива Стоянова и Владислава Савченко спечелиха бронзовите медали.

Националките победиха втория отбор на Гърция с 45:41, след което се справиха и с третия гръцки състав с 45:28. На полуфиналите българките отстъпиха пред Турция с 31:45, но в двубоя за третото място категорично надиграха Сърбия с 45:26 и се качиха на почетната стълбичка.

Вторият български състав – Виктория Кузева, Ваня Янева, София Юрова и Масал Исаоглу, завърши на 12-а позиция.

Успехът на Габриел Петров продължи силното българско представяне в Солун, след като ден по-рано Ива Стоянова спечели Европейската купа при кадетките.

#Европейска купа по шпага в Солун #Габриел Петров

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