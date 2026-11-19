Столичният общински съвет даде зелена светлина за реализирането на тригодишна интегрирана програма на World Skate за периода 2027–2029 г.

Програмата е структурирана в рамките на олимпийския цикъл до и непосредствено след Олимпийските игри Лос Анджелис 2028 и има за цел дългосрочното позициониране на София като международен център за скейтборд, ролкови спортове и съвременни градски спортни дисциплини.

В рамките на програмата София ще получи и статут „Световна столица на скейтборда“ (World Skate Capital), който градът ще носи през целия тригодишен период и ще може да използва в по-широкото си маркетингово и туристическо позициониране.

Програмата предвижда: изграждането на постоянна инфраструктура на територията на София, девет световни първенства, от които две олимпийски квалификации и една Световна купа. Останалите състезания са: три световни първенства в дисциплината vert (рампа), както и три ролер маратона. Програмата включва и провеждането на три бизнес форума в периода на цялата година. Те ще бъдат с фокус спорт и икономика. Фокус ще бъдат български производителите на спортни стоки, потребителите, като същевеременно целта е София да стане регионален лидер в тази насока, реализирането на тригодишна социална програма със софийските училища - елитните състезатели по скейтборд ще провеждат редица открити уроци в училищата в София.

Предложението бе внесено от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров.

Според вносителите инвестицията ще привлече в София международни състезатели, туристи и публика и ще направи града по-видим в чужбина.