Йоханес Клаебо ще пропусне старта на сезона в ски-бягането в Норвегия заради контузия на левия палец. Единадесеткратният олимпийски шампион няма да участва в състезанията в Бейтостолен този уикенд, след като медицинският екип на националния отбор не му е дал разрешение да се състезава.

Новината беше потвърдена от пресслужбата на Норвежкия ски съюз. Оттам уточниха, че Клаебо вече е подновил леките тренировки, но все още не е напълно възстановен.

„Йоханес е контузил левия си палец и след консултация с медицинския си екип реши да пропусне състезанията в Бейтостолен този уикенд. Той вече се е върнал към леки тренировки, но все още не е получил разрешение за състезание“, се казва в съобщението на федерацията.

Лекарят на норвежкия национален отбор Ове Верхаген се надява травмата да не попречи на Клаебо да участва в първия кръг от Световната купа. Надпреварата ще се проведе от 27 до 29 ноември в Рука, Финландия.

Състезанията в Бейтостолен са насрочени за периода 20-22 ноември. Програмата включва 10 километра класически стил с индивидуален старт, спринтове и 15 километра свободен стил.