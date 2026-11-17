Те ще играят на единично и двойки при мъжете.
Осем български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в Анкара (Турция).
В надпреварата са заявени Цветомир Стоянов, Йордан Йорданов, Цветан Иванов, Мартин Стратиев, Красимир Тодоров, Патрик Димитров, Станимир Терзиев и Георги Рупцов. Те ще играят на единично и на двойки мъже.
Състезанието започва утре с квалификациите.
Междувременно, националката Христомира Поповска ще стартира на турнир "International Challenge" в Глазгоу (Шотландия).
Първата й съперничка ще бъде поставената под номер 5 в схемата Петра Майкснерова (Чехия).