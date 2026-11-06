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Фейгин с второ място след кратката програма за Купа „Албена Денкова“

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Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
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Състезателката получи за изпълнението си оценка от 59.47 точки - 33.10 за технически елементи и 26.37 за компоненти на програмата.

Александра Фейгин
Снимка: БТА
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Българката Александра Фейгин заема второто място след кратката програма при жените на международния турнир по фигурно пързаляне за Купа „Албена Денкова“, който се провежда в Зимния дворец в София.

Състезателката получи за изпълнението си оценка от 59.47 точки - 33.10 за технически елементи и 26.37 за компоненти на програмата.

Лидерка след кратката програма е представителката на Беларус Виктория Сафонова с 69.33 точки. В София тя, както и останалите състезатели от Русия и Беларус, участват под неутрален флаг. Трета е Кими Рипон (Швейцария) с 59.26 точки.

Още две българки се класираха за волната програма при жените. Криста Георгиева е 14-а с 46.97 точки, а Наталия Пеева заема 21-о място с 24.68 точки.

При девойките България ще има шест представителки във волната програма. До следващия етап се класират първите 24 от общо 31 участнички. Най-добре от българките се представи София Чен, която е осма с 53.15 точки. Веднага след нея, на девета позиция, е Варвара Абрамкина с 52.44 точки. Лиа Любенова е 13-а с 46.27 точки, Милена Велчева заема 17-о място с 42.38, Мартина Пейчева е 21-а с 38.99, а Лора Данова се нареди на 24-а позиция с 33.55 точки.

При юношите двама българи продължават напред. Йоанис Аростолу е трети след кратката програма с 55.91 точки, а Калоян Налбантов заема десетото място с 30.58 точки.

В момента е кратката програма при мъжете, а утре надпреварата продължава с волната в четирите възрастови категории.

#Александра Фейгин

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