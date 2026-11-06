Фейгин с второ място след кратката програма за Купа „Албена Денкова“

Българката Александра Фейгин заема второто място след кратката програма при жените на международния турнир по фигурно пързаляне за Купа „Албена Денкова“, който се провежда в Зимния дворец в София.

Състезателката получи за изпълнението си оценка от 59.47 точки - 33.10 за технически елементи и 26.37 за компоненти на програмата.

Лидерка след кратката програма е представителката на Беларус Виктория Сафонова с 69.33 точки. В София тя, както и останалите състезатели от Русия и Беларус, участват под неутрален флаг. Трета е Кими Рипон (Швейцария) с 59.26 точки.

Още две българки се класираха за волната програма при жените. Криста Георгиева е 14-а с 46.97 точки, а Наталия Пеева заема 21-о място с 24.68 точки.

При девойките България ще има шест представителки във волната програма. До следващия етап се класират първите 24 от общо 31 участнички. Най-добре от българките се представи София Чен, която е осма с 53.15 точки. Веднага след нея, на девета позиция, е Варвара Абрамкина с 52.44 точки. Лиа Любенова е 13-а с 46.27 точки, Милена Велчева заема 17-о място с 42.38, Мартина Пейчева е 21-а с 38.99, а Лора Данова се нареди на 24-а позиция с 33.55 точки.

При юношите двама българи продължават напред. Йоанис Аростолу е трети след кратката програма с 55.91 точки, а Калоян Налбантов заема десетото място с 30.58 точки.

В момента е кратката програма при мъжете, а утре надпреварата продължава с волната в четирите възрастови категории.