Владимир Зографски: Не съм на 100% показал това, което мога, вярвам, че най-добрите дни за мен предстоят

Владимир Зографски е убеден, че все още не е разкрил пълния си потенциал. Около това мнение се обединиха както най-успешният ни ски скачач, така и неговият треньор Джегош Сопчик, които говориха ексклузивно за БНТ.

Въпреки успешният минал сезон, Владимир Зографски все още не е показал най-доброто от себе си, смята неговият наставник.

"Влади все още разполага с голям резерв и потенциал за по-добри скокове. Да, той не е млад състезател, но има възможност да продължи да върви нагоре. Единственото важно е той да продължи да има желание да скача. И за мен е страхотно, че това е на лице. Всички знаехме, че той е страхотен талант, а след последния сезон светът също го знае", каза Джегош Сопчик.

А макар и вече със солиден опит зад гърба си, българинът е категоричен, че страстта му към спорта и адреналинът са все още високи.

"Адреналинът е като наркотик. Винаги искаш повече и повече. Това е едно от нещата, които ме карат да продължавам напред. И също така знам, че не съм на 100% показал това, което мога да покажа. И продължавам да вярвам, че най-добрите дни за мен предстоят", заяви Зографски.

За съвместната работа и амбициите пред Водимир Зографски гледайте интервюто в неделя в предаването "Арена спорт".

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