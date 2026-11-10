Радостин Кишишев: Липсата на конкуренция ограничава развитието на добрите таланти

Липсата на конкуренция в детско-юношеските школи у нас е сред основните причини за лошото състояние на българския футбол. Това сподели Радостин Кишишев в интервю за БНТ.

"Ако един отбор е от 18-19 деца, 7-8, до 10 деца въобще даже не трябва да се събличат. Смесването на добрия футболист с футболист на средно ниво и може би по-ниско от средното ниво, няма как да издигне на по-високо ниво дадения футболист, който има качество. За съжаление тази липса на конкуренция обърква много децата", заяви той.

Според него е крайно време страната отново да започне да произвежда добри футболисти.

"Би трябвало България да ражда футболисти и то големи, както го е правила през всички тези години. Далеч съм от мисълта, че аз съм бил някакъв много голям талант или много добър футболист, защото в България винаги е имало футболисти", допълни Кишишев.

Историята за футболния път на Радостин Кишишев гледайте в предаването "Зала на славата", в неделя, 15 ноември, в 13:15 часа по БНТ 1.

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