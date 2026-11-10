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Балкан не намери верните решения срещу ПАОК (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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"Зелените" останаха далече от втората си победа в Еврокъп.

балкан паок еврокъп
Снимка: Balkan Botevgrad/Instagram
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Балкан Ботевград остана далече от своя втори успех в Еврокъп. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха пред ПАОК с 56:79 в среща от седмия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Селекцията на Богдан Караичич трудно можеше да оказва съпротива, като не намери аргументи в нападение срещу състава на Андреа Тринкиери, който добави втори последователен успех на сметката си във втория по сила турнир на Евролигата. Огромен проблем за домакините се оказа стрелбата зад дъгата, където бяха 4/20 срещу 12/27 за "черно-белите".

В редиците на балканци се завърна Алекс Дюкас, заменяйки Иван Спиров.

Срещу името на тима от Ботевград личат една победа и шест загуби, като остават твърдо на последното осмо място във временното класиране, а гърците се изкачиха до втората позиция с пет успеха и две поражения. На 17 ноември (вторник) Балкан ще домакинства на Рациофарм Улм, докато ПАОК ще има визита на Йордан Минчев и Манреса.

Здравата защита, съчетана с изпъкването в нападение на Брийн Тийри, дадоха тон за ранно водачество в откриващите минути. Домакините трудно намираха верните решения, особено в офанзивен план, което предостави възможността на гърците да продължат своя устрем за аванс от 7 точки в края на встъпителния период.

Маркъс Фостър и Донатас Мотеюнас окрилиха „черно-белите“ за мощно начало на следващата десетка, когато на бърза ръка усетиха вкуса на двуцифрената разлика. Опитите на Джаванте МакКой да вдъхнови балканци удариха на камък, най-вече в нападение, за да Брийн да напомни за себе си и отборът от Солун да се оттегли в съблекалнята при 53:32.

Брийн продължи с наказателната си акция и на старта на третата част, в която ситуацията за гостите започна да изглежда все по-лесна. Макар и опитите да надигнат глава, верните ходове на „зелените“ се брояха на пръсти, което отвори пътя на гърците към 31-точков актив след 30 минути игрово време. По този начин последната част се превърна протоколна и за интрига не отдавна не можеше да става дума.

Джаванте МакКой се отличи за пореден път с екипа на Балкан, отчитайки се с 18 точки. Сухмайл Мейтън финишира с 11 и 6 борби.

Тайрии Брийн поведе ПАОК с 25 точки, включително и с 4 точни стрелби зад дъгата. Маркъс Фостър наниза 12, Донатас Мотеюнас записа 11.

#Еврокъп 2026/2027 #БК ПАОК #БК Балкан Ботевград

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