В Локомотив Пловдив са амбицирани да продължат перфектната си серия у дома във ФИБА Къп

Баскетболният Локомотив Пловдив се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в турнира FIBA Europe Cup. „Черно-белите“ посрещат в зала „Сила“ латвийския гранд VEF от Рига, като двубоят е от решаващо значение за амбициите на пловдивския тим в Европа. Пловдивчани влизат в сблъсъка с вдигната глава и амбиция да продължат перфектната си серия у дома.

Три победи от три домакинства в Европа – баланс, който малцина в Пловдив са си представяли в началото на сезона. Локомотив обаче доказа, че не е просто участник, а фактор в групите на FIBA Cup. Сега пред момчетата на Асен Николов се изправя най-стойностният съперник до момента – тимът от Рига.

„От всички мачове, които играхме до сега в турнира, може би това е отбора, който играе баскетбола, който най- много ми харесва. Така, че наистина много труден противник“, заяви старши треньорът Асен Николов.

Въпреки тежката задача и класата на латвийския отбор, в лагера на „железничарите“ няма страх. Напротив – апетитът идва с яденето, а голямата цел вече е прескачане на груповата фаза.

„Много е трудно почти невъзможно, с оглед класите на отборите, но ние като клуб и името, което носим сме длъжни във всеки мач да играем за победа и да търсим това класиране“, допълни наставникът.

В основата на пловдивския възход е перфектната форма и непобедимостта в собствената зала. Играчите усещат инерцията и са готови да оставят сърцата си на терена за вярната пловдивска публика.

„Знаем, че срещу нас излиза един доста класен отбор и ще дадем всичко от себе си да зарадваме нашите фенове, които ще дойдат да ни подкрепят“, добави баскетболистът Кръстиан Кръстанов.

Мачът, който може да отвори вратите за Локомотив към следващата фаза на турнира е утре от 19:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и ТУК.