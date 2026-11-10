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Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***

Можеше ли да не се стигне до трагедията на магистрала "Тракия"?

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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10 години АПИ не е завършила проекта за интелигентните трафик системи по пътищата у нас

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Сега да погледнем към причините и възможните решения след днешната катастрофа. Оказва се, че никой не е информирал, че на пътя има гъста мъгла. Експерти намират решение в система, разработена преди близо 20 години. Автономни електронни табла, които чрез сензори сами да определят какво предупреждение да изпишат към водачите. За тях и по-простите и евтини решения, които прилагат съседни държави, вижте:

Симеон Матев, климатолог: "В определени случаи видимостта може да падне до около 10 метра. Или това дърво намиращо се на 10 метра при една гъста мъгла - ние няма да го виждаме."

Такава е била видимостта и тази сутрин на магистрала Тракия, потвърждават го и видеа, направени малко след инцидента. Причините: високата влажност след падналия дъжд и ясното време.

Симеон Матев, климатолог:"Места като въпросното близо до воден басейн, понижен релеф - много често се образува мъгла. Проблемът на тази мъгла е че тя седи на място, тя не става изведнъж да падне гъста мъгла просто ние, движейки се по магистралата попадаме в район с мъгла и в определени участци този район гъстотата на мъглата може да бъде доста ограничаващо движението."

Сигнал към телефон 112, че в района мъглата е гъста няма. Предупреждение от Пътната агенция, че има предпоставка за опасност също няма, въпреки че чрез тол системата е възможен мониторинг в реално време.

инж. Александър Тодоров, председател на УС на АПИ: "Можем само да гадаем какво е можело да стане. Като предупреждения, не мога да ви отговоря сега дали в един момент, ако са били предупредени е можело да се намалят последиците, само гадаем."

Марта Петрова, председател на Агенцията за пътна безопасност: "Интелигентни транспортни системи, които да предупреждават водачите синхорнизирано, като подчертавам, синхронизирано, да намалят скоростта. Не са чак толкова много неизвестните, че да се налага съвсем да гадаем. Нали в цял свят тези системи имат своето приложение."

Така наречените интелигентни трафик системи са автономни електронни табели, които предупреждават водачите за опасностите. Всъщност Пътната агенция започва реализирането на подобен проект през 2016 година за близо 9 милиона лева, но 10 години по-късно това не се е случило.

Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Този инцидент можеше да бъде избегнат ако бяха интегрирани интелигентни транспортни системи, които са с табла, които са автономни с метео датчици, които реагират на температури, на мъгли и на други атмосферни условия и предупреждават водачите."

Извън интелигентните трафик системи има и по-прости и евтини решения като маркировката. Кадрите са от магистралата между България и Ниш, където препоръчителната дистанцията между автомобилите при мъгла е отбелязана чрез тези точки в крайната дясна лента.

#интелигентни трафик системи #проблеми на пътя #препоръки #експерти #предупреждения

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