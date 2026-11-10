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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

След трагедията с 11 жертви на "Тракия": Търсят се причините за случилото се

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Снимка: БТА
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Мъгла, слаба видимост и липса на сигнализация за шофьорите са някои от причините за катастрофите. Кое е другото, което предизвика тази трагедия?

Една от най-жестоките катастрофи, които България помни, отново поставя въпроса за сигурността по пътищата в страната, както и имало ли е пропуски, които е можело да бъдат предотвратени.

Днес тук на място присъстваха вътрешният министър Иван Демерджиев и премиерът Румен Радев. Бяха очертани няколко основни акцента – липсата на съвремени, модерни, електронни табла по магистралите, както и недостатъчно добра координация между различните институции.

Премиерът Румен Радев съобщи, че се работи по изграждането на нов информационен център за обмен на данни в реално време. Ще бъдат поставени и нови модерни електронни табла.

Разследването на тази жестока катастрофа продължава, 9 следователи работят на терен.

Вътрешният министър обясни, защо "Пътна полиция" не е ограничила движението така.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: Системата (BG Alert) е задействана, аз лично, идвайки насам, получих няколко съобщения от системата. Системата е задействана и на телефон 112 няма нито едно обаждане, което да маркира проблемът тук с ниската видимост. Рязко са се влошили метеорологичните условия, рязко видимостта от 70-80 метра е паднала на 10 метра, това е причината за първоначалното произшествие. Оттам нататък вече водачите назад е ясно как се е стигнало до верижната катастрофа."

Демерджиев отбеляза пропуски в системата за пътна безопасност.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи:"Грешките най-общо са в две посоки. Няма свързаност между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“, които в реално време установяват обстановката и пътните полицаи. Такава изграждаме в момента. Няма и информационни табла, които да се поставят на рамките на ТОЛ камерите. Ако тези две неща бяха направени години назад, със сигурност реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща. Работи мактивно, част от стратегията са и двете неща. Знаете, че цялостното изпълнение на стратегията трябва да приключи още следващата година."

Премиерът постави въпроса за състоянието на българската пътна инфраструктура.

Румен Радев, министър-председател: "Това е трагичен ден за цяла България. Вие, предполагам, че сте пътували по магистрали в развитите страни и сте обърнали внимание, че там има големи информационни табла, които предупреждават за предстоящи рискови явления по пътя. Сами може да си зададете въпроса защо при нас няма такива табла. Не е само въпрос на пари, нищо, че се е крало в огромни размери, когато говорим в строителство на бъгларски пътища и магистрали. Още чакаме резултатите от делото за "Хемус", което също беше смачкано. Парите изтекоха с чували, но не е само въпрос на пари."

Преди две години е извършен превантивен ремонт, преасфалтиране на активната лента в този участък. Ще се вземат проби от настилката, за да се установи какво е състоянието на асфалтовото покритие.

Румен Радев, министър-председател: "Аз искам не да снимате мен. Снимайте ето този асфалт, който е на две години. Нова асфалтова покривка, ново асфалтово покритие на две години. Вие преценете дали това е качествен ремонт направен преди две години."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "В момента има пълно заснемане на това произшествие, установява се в момента качеството на настилката, качеството на маркировката и всичко пстанало в района на произшествието. То ще бъде документирано по един несъменн начин, ще бъде внесено в прокуратурата, оттам нататък всяка институция трябва да има отговорността в рамките на своите правомощия да изпълни компетенциите си."

Според директора на националното следствие мъглата е била само предпоставка за инцидента.

Мариан Маринов, директор на Националната следствена служба: "Конкретният предмет на разследването е установяване на причините за настъпването на пътнотранспортното произшествие, условията и конкретно виновно лице, което ще бъде привлечено към наказателна отговорност."

Двете катастрофи ще бъдат разследвани в отделни досъдебни производства.

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #Иван Демерджиев #причини #Румен Радев

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