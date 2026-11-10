БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започна разчистването на АМ „Тракия“:...
Чете се за: 01:07 мин.
11 ноември е Ден на национален траур
Чете се за: 00:30 мин.
Националното следствие поема разследването на двете тежки...
Чете се за: 02:10 мин.
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ...
Чете се за: 01:10 мин.
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница,...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница:...
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***

Близо 60% от българите очакват стандартът им на живот да се влоши догодина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Близо 60% от българите очакват стандартът им на живот да се влоши догодина. Едва 6 на сто са настроени оптимистично, за 23% няма да има промяна, сочат данните на проучване на "Галъп интернешънъл болкан" за предаването "Референдум".

То е посвенето на бюджета, а в студиото икономистите Стоян Панчев, Атанас Кацарчев, Любослав Костов, Михаил Кръстев, Агоп Каспарян и Щерьо Ножаров ще дискутират кой печели, кой плаща и каква е цената на план сметката на държавата, как ще се промени стандартът ни на живот, възможно ли е доходите да растат за всички и очакванията за личния бюджет на всеки от нас.

Над 50% от българите признават, че ограничават някои разходи, а за още 11 на сто парите не стигат за основни неща. 29% се справят, но не могат да отделят пари настрана, още 8 на сто успяват и да се справят с разходите и да спестят.

В българските домакинства 90% от разходите отиват за храна, малко по-малко - 86 на сто - за битови сметки, следват транспорт и горива, лекарства, наеми и кредити. Едва 2% от сънародниците ни са дали отговор - за почивка, а 5 на сто - друго.

Иконографики: "Галъп интернешънъл Болкан"

#проектобюджет 2027 #"Галъп интернешънъл болкан" #икономисти #проучване #референдум #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
3
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT
4
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София...
Всички пострадали, приети в болницата в Ямбол, са стабилизирани
5
Всички пострадали, приети в болницата в Ямбол, са стабилизирани
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
6
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
3
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
4
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
5
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...

Още от: Финанси

На първо четене: Бюджетна комисия прие промените в данъчните закони
На първо четене: Бюджетна комисия прие промените в данъчните закони
Министерството на финансите преотвори емисия 10-годишни ДЦК Министерството на финансите преотвори емисия 10-годишни ДЦК
Чете се за: 00:55 мин.
Мартин Димитров: Най-доброто на бюджета е, че не е внесен в парламента и още може да се преработи Мартин Димитров: Най-доброто на бюджета е, че не е внесен в парламента и още може да се преработи
Чете се за: 04:30 мин.
В НОИ обсъждат бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. В НОИ обсъждат бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.
Чете се за: 00:50 мин.
Ако бях финансов министър – британският експерт Дейвид Марш Ако бях финансов министър – британският експерт Дейвид Марш
Чете се за: 09:40 мин.
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо катастрофата е сигурна Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо катастрофата е сигурна
32025
Чете се за: 13:00 мин.

Водещи новини

Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пострадали от катастрофата на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници Пострадали от катастрофата на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ „Тракия“ (ОБЗОР) 10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ „Тракия“ (ОБЗОР)
Чете се за: 09:12 мин.
У нас
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур 11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Министерство на здравеопазването: 11 са загиналите при катастрофата...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ "Тракия":...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
От първо лице за ужаса на „Тракия“: Свидетел на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ