Близо 60% от българите очакват стандартът им на живот да се влоши догодина. Едва 6 на сто са настроени оптимистично, за 23% няма да има промяна, сочат данните на проучване на "Галъп интернешънъл болкан" за предаването "Референдум".

То е посвенето на бюджета, а в студиото икономистите Стоян Панчев, Атанас Кацарчев, Любослав Костов, Михаил Кръстев, Агоп Каспарян и Щерьо Ножаров ще дискутират кой печели, кой плаща и каква е цената на план сметката на държавата, как ще се промени стандартът ни на живот, възможно ли е доходите да растат за всички и очакванията за личния бюджет на всеки от нас.

Над 50% от българите признават, че ограничават някои разходи, а за още 11 на сто парите не стигат за основни неща. 29% се справят, но не могат да отделят пари настрана, още 8 на сто успяват и да се справят с разходите и да спестят.

В българските домакинства 90% от разходите отиват за храна, малко по-малко - 86 на сто - за битови сметки, следват транспорт и горива, лекарства, наеми и кредити. Едва 2% от сънародниците ни са дали отговор - за почивка, а 5 на сто - друго.

Иконографики: "Галъп интернешънъл Болкан"