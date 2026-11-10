Опозицията след верижните катастрофи: Искания за оставки и поемане на отговорност от управляващите

От ГЕРБ поискаха оставката на премиера и на министрите, отговорни за трагедията на автомагистрала „Тракия“. За поемане на политическа отговорност настоя и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

От ГЕРБ поискаха правителството да поемем отговорност.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС:"Правителството на господин Радев и лично той днес преминаха границата. А когато се премине границата, изходът е един. И той се казва оставка."

Николай Нанков, ГЕРБ-СДС: "Сутринта, поне час преди настъпването на тази тежка трагедия, видно от тези камери на Националното тол управление, в реално време е било ясно, че там метеорологичните условия са изключително тежки. Никаква реакция от компетентните органи."

От ГЕРБ напомниха и факта че има изграден национален координационен център за безопасност на движението по пътищата както и обмен на данни между МВР и АПИ в реално време, обявен на 29 октомври.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поднесе съболезнования и определи кошмарът на магистрала “Тракия” като трагедия и тест за способността на властта да се справи с последиците от нея.

Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо "преди" или да обещават с "работни групи" нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост пише Пеевски и напомня, че властта е отговорност.

Реакция дойде и от ДБ и "Възраждане".

Божидар Божанов, ДБ: "Огромна трагедия, съболезнования на близките и надявам се всички ранени да се оправят и да са живи и здрави и големи благодарности към всички, които участваха в спасяването."

Цончо Ганев, "Възраждане": "И оттук нататък всички ние да очакваме адекватен анализ от страна на управляващите и най-вече какво е могло да се направи и какво не е направено, за да се предотвратяват такива тежки инциденти защото накрая човек може да се сети че патрулите на МВР не е нужно да се крият по храстите, а в такива ситуации да биват пращани преди навлизането на колите в опасните участъци на магистралите и да сигнализират."

От ПП не коментираха. А членовете на парламентарната бюджетна комисия почетоха с минута мълчание паметта на жертвите.