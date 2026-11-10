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България ще получи 10 милиона евро от ЕК за издирване и спасяване на хора в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
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Чете се за: 04:42 мин.
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Трагедията на магистрала „Тракия“ промени дневния ред на държавата. След срещата с Урсула фон дер Лайен Румен Радев отмени програмата си във Варна, а заседанието на Министерския съвет не се състоя.

България ще получи допълнително 10 милиона евро от Европейската комисия за издирване и спасяване на хора в Черно море. Помощта е договорена след днешната среща на премиера Румен Радев с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна. Двамата обсъдиха сигурността в Черно море и възможностите за гарантиране на безопасно търговско корабоплаване.

Сигурността на Черно море е и сигурност за целия Европейски съюз. Около това се обединиха българският премиер Румен Радев и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Двамата отново осъдиха атаките срещу търговски кораби в региона.

Румен Радев, министър-председател на Република България: „За един месец тук загинаха повече моряци, отколкото за 8 месеца в Ормузкия проток. Тези атаки са абсолютно недопустими. Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки. За да се сложи край на това брутално нарушение на морското и международното право, е ясно едно: трябва да има мир. За да има мир, трябва да има спиране на огъня и активна дипломация.“

Във Варна фон дер Лайен обеща на България същата помощ като тази като на Румъния.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Целта на тези нападения е ясна: Русия иска да всява страх и несигурност в Европа. Познаваме добре тези методи. И укрепваме способността си да им противодействаме. Можете да разчитате на силен и единен европейски отговор. Предоставяме допълнително финансиране от 10 милиона евро на българските власти за дейности по търсене и спасяване.“

Българският премиер акцентира, че страната ни полага огромни усилия да пази Черно море, което е външна граница на Европейския съюз.

Румен Радев, министър-председател на Република България: „Но за да бъде нашата мисия още по-успешна, ние приветстваме идеята на Европейския съюз за създаване на Морски център за сигурност в България и в Румъния. Като България ще бъде ангажирана в него с действия срещу хибридни и кибератаки, с анализ на риска и с усилия за по-голяма екологична сигурност. И това е истинската формула за успех в бъдещето.“

Европейската комисия ще предостави допълнителни средства и за ускоряване на изграждането на хъба за морска сигурност, в който България и Румъния имат водеща роля.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Важно е този център да заработи възможно най-скоро. Затова настояваме за ясни срокове за неговото изграждане и сме готови да предоставим целево финансиране от 50 милиона евро за Центъра за морска сигурност в Черно море. Нуждаем се от него сега.“

След разговорите стана ясно, че Варна ще бъде домакин на среща на върха през април, посветена на свързаността.

Посещението на Урсула фон дер Лайен беше съпроводено от протест на привърженици на „Възраждане“.

#тежката катастрофа на АМ Тракия #Урсула фон дер Лайен #сигуронстта в Черно море #Румен Радев

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