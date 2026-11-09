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Урсула фон дер Лайен в Румъния: Букурещ и София получават 50 милиона евро за Черноморския хъб за сигурност

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стилиян Деянов
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урсула фон дер лайен румъния букурещ софия получават милиона евро черноморския хъб сигурност
Снимка: БТА
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Европейската комисия предоставя на България и Румъния допълнително 50 милиона евро за ускоряване на изграждането на Черноморския хъб за сигурност. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от Румъния. Фон дер Лайен е на обиколка в Черноморския регион, където заплахите за сигурността нарастват. Утре тя ще посети и България, където ще разговаря с премиера Румен Радев, а третата спирка е Турция.

Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз незабавно ще засили наблюдението на Черно море с помощта на мрежата от сателити „Коперник“. Освен това Брюксел ще отпусне допълнителни 10 милиона евро в помощ на операциите за търсене и спасяване в Черно море.

В Букурещ Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС ще направи всичко по силите си за „възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море“. Освен това председателката на ЕК похвали Румъния за участието ѝ в европейския финансов инструмент за отбрана SAFE и специално за това, че Букурещ и Киев имат съвместен проект за производство на дронове.

Председателката на ЕК даде заявка също така, че ЕС ще консолидира сигурността си в информационното пространство. Най-важното съобщение на Урсула фон дер Лайен беше това, че ЕК ще наложи календар за завършване на Черноморския хъб:

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Трябва да въведем в оперативна готовност Черноморския хъб за сигурност – идеята беше първо представена в Стратегията ни за Черно море през 2025 г., но оттогава сигурността се влоши много по-бързо, отколкото някой от нас е очаквал. В този контекст приветствам тясното сътрудничество между Румъния, България и Турция. Трябва всички да работим с нагласа за неотложност, когато става въпрос за отбрана и сигурност. Ето защо с радост обявявам, че със съгласието на Румъния и България ускоряваме работата по изграждането на Черноморския хъб за сигурност с ясни срокове за завършването му и финансиране от 50 милиона евро.“

Румънският президент Никушор Дан заяви, че идеята за такъв хъб съществува отдавна, но сега „трябва да се конкретизира“. Журналистът Емилиан Исаила коментира провала на Румъния и България да доведат до успешен край общи проекти за отбрана на източния фланг през последните 20 години, откакто са членки на ЕС.

Румънският президент отново подчерта причината за инцидентите в Черно море и за саботажите в Европа през последните месеци.

Никушор Дан, президент на Румъния: „Навлизания на дронове, саботажите, кибератаките и кампаниите за дезинформация – имаме пълния спектър на хибридната война, чрез която Русия очевидно се опитва да ескалира конфликта и да въвлече в него европейските държави.“

Урсула фон дер Лайен и Никушор Дан подчертаха също така солидарността на ЕС и Румъния с Украйна, както и „ангажимента за справедлив и траен мир“.

На журналистически въпрос председателката на ЕК посочи, че „всякакви сериозни дискусии относно архитектурата на сигурността в Европа могат да се водят едва след постигането на споразумение за прекратяване на огъня в Украйна и трябва да протекат в подходящ формат, в присъствието на съюзниците от ЕС и НАТО".

#сигурността на Черно море #Урсула фон дер Лайен #Никушор Дан

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