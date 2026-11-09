Любомир Дацов: Вторият стълб единствения начин за осигуряване на все по-нарастващите изисквания за пенсии

Вторият стълб единствения начин за осигуряване на все по-нарастващите изисквания за пенсии, заяви Любомир Дацов, член на Фискалния съвет за намерението на правителството да прехвърли на част от парите за втора пенсия в НОИ в студиото на "Още от деня".

Любомир Дацов, Фискален съвет: "Носеха се слухове, че се водят такива разговори. И те не се въртят само около това. Имаше информация, че е воден разговор и за варианта, приложен в Естония. В Естония политиците също правят глупости, не са само в България. Там вариантът е бил евентуално да разрешат изтеглянето на определен процент от спестените пари, които да бъдат похарчени, като съответно върху тях бъде начислен допълнителен 10% данък, защото това, което се влага, не се облага. Слава богу, отказали са се. След това е дошла тази идея с прехвърлянето на вноската. Да посегнеш на втория стълб, който в бъдеще ще бъде основният, тъй като при тази демография първият стълб няма как да осигурява все по-нарастващите изисквания за пенсии - единственият начин е чрез втория стълб. Този, на когото му е хрумнала тази идея, не е бил макроикономист. Това е голям проблем в момента – няма хора, които да разбират от макроикономика в управлението и да свързват процесите в отделните сектори. И това много си личи."