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По-високи пенсии и обезщетения догодина: НС на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2027 г.

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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април започва изплащането пенсиите заедно великденските добавки
Снимка: илюстративна
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Коледен бонус ще получат около половин милион българи с ниски доходи. Изплащането на добавката започва в края на ноември, съобщи социалният министър. Помощта ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Правоимащите не трябва да подават заявление. В проектобюджета за следващата година размерът на великденската и коледната добавка остава 50 евро.

С над 35 години трудов стаж Лидия Панайотова отскоро е пенсионерка. Казва, че получава 295 евро.

Лидия Панайотова: „За нищо. Лекарствата, наемът, токът, водата.“

БНТ: Как живеете с тези пари?

Лидия Панайотова: „Не ме питайте, не мога да отговоря.“

Продължава да работи в строителен магазин, за да се издържа. Според нея увеличението на пенсиите с между 7 и 8% от 1 юли догодина няма да покрие инфлацията. На същото мнение е и пенсионираният учител Людмил Лозанов.

Людмил Лозанов: „Мисля, че е малко. 7–8% са нищо. Нашите заплати, когато се пенсионирах, бяха ниски. И за съжаление пенсията също е ниска. От дрехи пестим, лишаваме се от разходки в чужбина.“

Според социалния министър осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило ще покрие инфлацията.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „В самото швейцарско правило част от формулата му предвижда вземане на процент от инфлацията на първо място. Предвиждаме между 7 и 8% да бъде увеличението на пенсиите, което ще бъде по-голямо като процент в сравнение с годишната инфлация.“

Минималната пенсия от 1 юли ще се увеличи до малко над 374 евро. За първи път от няколко години е заложено и увеличение на максималната пенсия. Бизнесът и синдикатите са на различни позиции за предложеното повишаване на максималния осигурителен доход.

Ася Гонева: „Считаме, че 100 евро ръст е недостатъчен. За разлика от работодателите ние много добре сме наясно, че ръстът на максималния осигурителен доход влияе много повече върху правата на високодоходните групи.“

Мария Мичнева, заместник-председател на БСК: „За нас е важно да има предвидимост. Когато се дава едно обещание, да е ясно какви ще бъдат измененията, за да може бизнесът да планира всичките си разходи.“

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Това е мек начин за повишаване на приходите в бюджета на ДОО. И това е стандартна стъпка, която следва да се прави всяка година. Увеличенията не са високи.“

От 1 януари парите за втората година майчинство ще се увеличат от близо 399 на 450 евро. Ако майката се върне на работа по-рано, ще получава не 50, а 75% от обезщетението.

Предвижда се увеличаване и на обезщетението за безработица. Минималното ще бъде 13 евро, а максималното – малко над 60 евро на ден.

#министър Наталия Ефремова #максимален осигурителен доход #минимален осигурителен доход #пенсии

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