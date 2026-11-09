Близки, приятели и общественици изпратиха Константин Тренчев в последния му път

Близки, приятели и общественици се поклониха пред д-р Константин Тренчев в столичния храм „Св. Неделя“. Той почина на 6 ноември, на 71 години. Основател на КТ „Подкрепа“, която оглавява 26 години, Тренчев е сред знаковите фигури на българското синдикално движение.

Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“: „Ще го запомня с това, че беше такъв, какъвто беше. Силен човек, непоколебим, упорит, уникален интелект... Беше ни брат, баща, всичко... Ужасна, тежка загуба. Ужасна.“

Георги Първанов, президент на България в периода 2002 – 2012 г.: „Това беше един великолепен синдикалист, истински лидер на синдикалното движение. Така се случи, че по това време през по-голямата част от времето аз съм бил и партиен лидер, и президент. Твърдя, че ние бяхме образец на социалния диалог. Ако имаше проблеми между синдикатите и правителството, вратата на президентството винаги беше отворена. Идвали са нерядко. Давам един-единствен пример, а мога да дам много. Например учителската стачка – тя завърши с едни сериозни преговори, които проведохме с посредничеството на държавния глава. И като човек ще го запомня с най-добро. Бог да го прости.“

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Кирил Вълчев, вицепрезидент: „Ще го запомня като човек, който мислеше за душата си. Спомням си, че когато подаде оставка като президент на КТ „Подкрепа“, беше мой гост в „Седмицата“ на Дарик радио и когато го попитах защо, той каза: „Защото човек трябва да мисли за душата си“. Светла му памет!“