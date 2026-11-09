Преди преговорите за войната в Украйна: В Абу Даби ще има представители на ЕС, но няма да сядат на масата с Русия

Европейският съюз ще има представители на срещата мир за Украйна, която започва утре в Абу Даби.

Става дума за специалисти в областта на сигурността, като екипът ще представлява и Европейската комисия, и Европейския съвет. Срещата във формат Съединени щати-Украйна-Русия беше обявена от Вашингтон, с акцент освен край на бойните действия, и разговори за следвоенния етап.

По думите на Кремъл разговорите са между Москва и Киев, с посредничеството на Вашингтон. Украинската страна потвърди, че в Абу Даби ще има отделни "координационни срещи" с европейските партньори, включително с представители на формата Е4, в който влизат Франция, Италия, Германия и Великобритания.

Днес външните министри на страните от Г-7 обсъждат в Париж и войната в Украйна.



