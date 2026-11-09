Бруно Жордао: Не очаквах 3:0, но резултатът е заслужен

Мисля на 100% че можем да задържим първото място. Това заяви Бруно Жордао след победата на ЦСКА над Левски с 3:0 във Вечното дерби.

"Израстваме като отбор, в добра позиция сме да запазим лидерството. Знаем, че в този тип мачове понякога не е важно кой играе по-добре, а кой иска повече, кой се бори повече", каза играчът на ЦСКА.

"Не очаквах 3:0, но резултатът е заслужен", добави Жордао.

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